Autodesk Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich 3D-Design, Technik und Entertainment-Software, hat auf das sich dynamisch entwickelnde Marktumfeld mit strategischen Initiativen reagiert. Besonders die Umstellung auf ein Agenturmodell und die Konzentration auf Enterprise Business Agreements (EBAs) tragen Früchte. Analysten bewerten die Neuausrichtung positiv und haben mit "Übergewicht" und erhöhten Kurszielen ihre Zuversicht in das Wachstumspotenzial des Unternehmens zum Ausdruck gebracht. Barclays Capital Inc. setzte die Messlatte zuletzt auf 310,00 USD, während Argus Research Company ihr Kursziel auf 300,00 USD anhob. Trotz Herausforderungen im Makroumfeld und spezifischen Risiken im Bausektor hebt sich Autodesk mit einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 91,58% und starken EBA-Erneuerungen ab, die zuversichtlich auf das cRPO-Wachstum schließen lassen. Mit optimistischen Umsatzprognosen für das FJ24 und einem [...]

Hier weiterlesen