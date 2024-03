Google verkündete heute eine bedeutende Änderung in Googles Safe Browsing-Funktion in Chrome, die zukünftig in Echtzeit agieren soll. Dies geschieht durch einen Server-Abgleich, ohne dabei Nutzerdaten zu teilen. Früher lud Chrome zweimal stündlich eine Liste mit bekannten gefährlichen Websites herunter. Doch nun werden die URLs direkt an Googles Server gesendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...