Alphabets Tochtergesellschaft Waymo hat angekündigt, seinen autonomen Fahrdienst Waymo One nun auch in Los Angeles anzubieten, nachdem er bereits erfolgreich in San Francisco und Phoenix eingesetzt wurde. Dies stellt einen strategischen Schritt dar, um sich gegenüber Konkurrenten wie General Motors und Amazon zu behaupten, die ebenfalls in den Markt für autonome Fahrzeuge streben. Waymo One, das in der ersten Phase der Implementierung kostenlos ist, wird für eine begrenzte Nutzergruppe verfügbar sein und rund um die Uhr Betrieb in einem Radius von ca. 102 Kilometern abdecken. Alphabet hat vor, den Dienst in den folgenden Wochen auf ein Bezahlmodell umzustellen und das Betriebsgebiet allmählich zu erweitern.

Umsatzprognosen und Konkurrenzlandschaft

Das Engagement Alphabets im [...]

