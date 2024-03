Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Vonovia kracht in sich zusammen. Das Unternehmen verlor am Freitag mit dem Minus von gut 10 % den Boden unter den Füßen. Hintergrund sind die schwachen Zahlen für das abgelaufene Jahr, die nun am Markt nach der Präsentation für Furore sorgten. Denn der Konzern hat demnach über hohe Abschreibungen einen Rekordverlust erlitten. Der hohe Verlust an [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...