Interview mit Michael Ranft und Rainer Zepke, Geschäftsleitung der Ranft Gruppe

Die Ranft-Gruppe hat über ihre Tochtergesellschaft Ranft Green Energie GmbH eine neue Unternehmensanleihe aufgelegt. Die "Ranft Solar-Anleihe 2024" (ISIN: DE000A351198) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,00% verzinst. Ab einer Mindestanlagesumme von 3.000 Euro kann die Anleihe direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Michael Ranft und Rainer Zepke, Geschäftsführer der Ranft Gruppe, haben uns im Interview die Hintergründe der Anleihe-Emission sowie die Geschäftsentwicklung und die geplante strategische Ausweitung der Tätigkeiten erläutert.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Ranft, sehr geehrter Herr Zepke, die Ranft Gruppe hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Der Bond ist deutlich größer als vorherige Nachrangdarlehen - warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden und was haben Sie mit den bis zu 15 Mio. Euro konkret vor? Wo ist akuter Investitionsbedarf?

Michael Ranft: Die strategische Ausrichtung der Ranft Gruppe beinhaltet die Projektierung, Errichtung und den Betrieb sowie die kaufm. und technische Betriebsführung von Solaranlagen und Wasserkraftwerken. Der wirtschaftlich sinnvolle Ausbau von PV-Kapazitäten bringt eine Vergrößerung der Projektvolumina mit sich. So haben wir allein in 2023 bereits 3 PV-Anlagen mit insgesamt 20 MWp Leistung in die Baureife entwickelt und zum Teil auch bereits errichtet. In der Projektentwicklungspipeline finden sich Projektgrößen zwischen 7 MWp und 50 MWp. Hier gilt es für die gewohnt professionelle Umsetzung die benötigten personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Eine weitere strategische Säule ist die Integration von Speichertechnologien. Es ist Konsens, dass die Energiewende nicht allein durch den Zubau von erneuerbaren Energieanlagen in der Grünstromproduktion erreicht werden kann. Wesentlicher Baustein ist der Einsatz von Speichertechnologien zur Verstetigung der Verfügbarkeit. Sämtliche von uns in den letzten 16 Jahren entwickelten und errichteten Standorte werden von uns auf ihre Eignung zum kombinierten Einsatz mit der passenden Speichertechnologie überprüft und entsprechend weiterentwickelt und ausgebaut. Ein breites und mit viel Potenzial für uns versehenes Geschäftsfeld.

"Wir planen und bauen auch Netzanschlusskapazitäten in Form von Umspannwerken"

Rainer Zepke: Weiterer Baustein ist die Entwicklung im Bestand durch Repowering-Maßnahmen. Eine hervorragende Ausgangslage bilden hierfür unsere eigenen Bestandsanlagen sowie die rd. 100 MWp, für die wir die technische und kaufmännische Betriebsführung übernommen haben.

Diese Aktivitäten führen zur nächsten strategischen Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit. Wir planen und bauen ...

