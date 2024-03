EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

AUSTRIACARD HOLDINGS AG GIBT ERGEBNISSE FÜR 2023 BEKANNT



21.03.2024 / 18:58 CET/CEST

21. März 2024: AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) verzeichnet ein weiteres Jahr mit sehr starkem Wachstum bei Umsatz und Profitabilität. Angepasste Konzernumsatzerlöse* stiegen im GJ 2023 um 13,2% auf € 351,3 Mio. Ohne Berücksichtigung des Einmaleffektes aus dem Kenia-Wahlprojekt in 2022 stiegen die vergleichbaren Umsatzerlöse um 23,0% bzw. € 65,8 Mio.

Wachstum durch starke Entwicklung bei Secure Chip & Payments, Digital Transformation Solutions in Zentral- und Osteuropa und Konsolidierung der Postdienstleistungen in Rumänien.

Angepasstes EBITDA stieg im GJ 2023 um 27,2% und erreichte € 49,3 Mio. bei einer Marge von 14,0% gegenüber 12,5% im GJ 2022. Exklusive Kenia-Projekt stieg das angepasste EBITDA um 50,6%.

Gewinn nach Steuern 2023 stieg um 220,9% auf € 17,0 Mio. bei einer Marge von 4,8% im Vergleich zu 1,7% im GJ 2022, zurückzuführen auf eine starke operative Entwicklung und deutlich geringere Sondereffekte.

Der Hauptversammlung wird eine Dividende von € 0,10 je Aktie vorgeschlagen. *exklusive Effekt aus IAS29 (Rechnungslegung in Hochinflationsländern) in Bezug auf die Aktivitäten in der Türkei. Die nach IFRS ausgewiesenen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2023 betrugen € 364,6 Mio. KOMMENTAR DES CEO Manolis Kontos, Group-CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, stellt fest: "2023 war ein bemerkenswertes, transformatives Jahr für AUSTRIACARD. Im März wurden unsere Aktien durch eine Verschmelzung mit unserer bereits börsennotierten Tochter INFORM in Griechenland sowohl an der Wiener als auch an der Athener Börse notiert, wodurch die Anleger am Erfolgskurs der gesamten Gruppe teilhaben können. Mitte des Jahres setzten wir die Reorganisation unserer Geschäftsbereiche nach geografischen Clustern fort, um eine schnellere Expansion in neue Märkte zu ermöglichen und gleichzeitig das Cross-Selling und den Kundenservice zu verbessern. Im Dezember schlossen wir auch unsere Refinanzierung auf Gruppenebene ab und sicherten uns so erhebliche finanzielle Flexibilität, um unsere Wachstumsziele zu verfolgen. Wir verzeichneten ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum bei Umsatz und Profitabilität. Der angepasste Konzernumsatz stieg um 13,2%, das angepasste EBITDA um 27,2% und der Gewinn nach Steuern um 220,9%. Wenn wir die Auswirkungen des Wahlprojekts in Kenia aus den Ergebnissen für 2022 eliminieren betragen die entsprechenden Steigerungen 23,0% beim angepassten Konzernumsatz und 50,6% beim angepassten EBITDA. Sehr stark war die Performance im Segment Central Eastern Europe & DACH, wo der angepasste Umsatz um 35,2% auf € 224,6 Mio. und das angepasste EBITDA um 166,8% auf € 30,3 Mio. stiegen, angetrieben von ‚Secure Chip & Payment', ‚Digital Transformation Solutions' und der Konsolidierung der Postaktivitäten in Rumänien. Im Segment Western Europe, Nordics und Americas blieben die angepassten Umsatzerlöse stabil bei € 116,0 Mio. und einem angepassten EBITDA von € 17,9 Mio., was vor allem auf die Turbulenzen bei den regionalen US-Banken im zweiten Halbjahr 2023 zurückzuführen ist. Der US-Markt bleibt eine Priorität für die Gruppe und wir erwarten hier in den kommenden Jahren einen starken Beitrag. Im Segment Türkiye, Middle East & Africa sanken die angepassten Umsatzerlöse um 3,0% auf

€ 53,7 Mio. und das angepasste EBITDA erreichte € 4,9 Mio., was auf das Kenia-Wahlprojekt in 2022 zurückzuführen ist. Ohne Berücksichtigung des Kenia-Projekts stiegen die angepassten Umsatzerlöse des Segments um 76,0% und das angepasste EBITDA um 68,1%. Die Leistung in der Türkei spiegelt die Fähigkeit der Gruppe wider, in den Märkten, auf die wir uns konzentrieren, Ergebnisse zu erzielen und unsere Marktanteile zu vergrößern.(Alle Segmentzahlen sind vor konzerninternen Eliminierungen dargestellt). AUSTRIACARD hat gerade sein erstes Jahr als börsenotiertes Unternehmen abgeschlossen und um unsere Aktionäre zu belohnen, planen wir der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von € 0,10 pro Aktie vorzuschlagen. Abschließend möchte ich, im Namen des Vorstands, unserem scheidenden CEO der Gruppe, Panagiotis Spyropoulos, unsere besten Wünsche übermitteln. Panagiotis Spyropoulos hat in den 13 Jahren, in denen er an der Spitze des Unternehmens stand, maßgeblich dazu beigetragen, die AUSTRIACARD in allen Bereichen, der geografischen Reichweite, Größe und Profitabilität zu erweitern. Wir danken ihm für seine harte Arbeit, sein Talent, seine Loyalität und seine Entschlossenheit." 1-12 2023 GESCHÄFTSVERLAUF Die folgende Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Rechnungslegung nach IAS 29 Hyperinflation. Die IFRS-Ergebnisse der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 sind auf der Unternehmenswebsite https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/ zu finden. Finanzielle Leistungsindikatoren

in Mio. € 1-12 2023 1-12 2022 D '23-'22 D '23-'22 % Umsatzerlöse 351,3 310,3 40,9 13,2% Bruttogewinn I 158,8 138,0 20,7 15,0% Bruttomarge I 45,2% 44,5% 0,7% n/a Bruttogewinn II 86,8 74,4 12,3 16,6% Bruttomarge II 24,7% 24,0% 0,7% n/a Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (111,7) (98,5) (13,2) 13,4% Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen in % vom Umsatz -31,8% -31,7% -0,1% n/a angepasstes EBITDA 49,3 38,7 10,6 27,2% angepasste EBITDA Marge 14,0% 12,5% 1,6% n/a angepasstes EBIT 33,2 24,3 8,8 36,3% angepasste EBIT Marge 9,4% 7,8% 1,6% n/a angepasster Gewinn vor Steuern 26,1 20,1 6,0 29,9% angepasster Gewinn vor Steuern Marge 7,4% 6,5% 0,9% n/a angepasster Gewinn nach Steuern 21,9 16,7 5,2 31,3% angepasster Gewinn nach Steuern Marge 6,2% 5,4% 0,8% n/a Gewinn nach Steuern 17,0 5,3 11,7 220,9% Gewinn nach Steuern Marge 4,8% 1,7% 3,1% n/a Eigenkapital / Bilanzsumme 33,3% 29,9% 3,4% n/a Operativer Cashflow 9,1 40,9 (31,8) -77,7% Operativer Cashflow in % der Umsatzerlöse 2,6% 13,2% -10,6% n/a Working Capital 58,2 23,0 35,2 152,7% Working Capital in % der Umsatzerlöse 16,6% 7,4% 9,2% n/a Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA 1,9 2,0 (0,0) n/a

Geschäftsverlauf Die Konzernumsatzerlöse der AUSTRIACARD HOLDINGS erreichten € 351,3 Mio. und stiegen damit im Vergleich zu 2022 um € 40,9 Mio. oder 13,2%. Die Hauptgründe für diesen Umsatzanstieg sind das starke Wachstum bei Secure Chip & Payment Solutions (€ +27 Mio.), insbesondere im Segment Central Eastern Europe & Dach sowie im türkischen Markt. Dieser Anstieg beinhaltet auch Umsatzerlöse in Höhe von € 9,5 Mio. im Zusammenhang mit noch nicht fakturierten Vertragsvermögenswerten. Die Anzahl der verkauften und fakturierten Karten stieg um 7,1 Mio. oder 5,6% von 127,7 Mio. auf 134,8 Mio. Karten. Die Umsatzerlöse aus Post- und Distributionsdienstleistungen stiegen um € 20,0 Mio, was in erster Linie auf den rumänischen Markt und die Mehrheitsübernahme des Geschäfts von Pink Post zurückzuführen ist. Darüber hinaus stiegen die Umsätze im Bereich Digitalisierungslösungen aufgrund des Beginns der Umsetzung der öffentlichen Digitalisierungsprojekte in Griechenland und des anhaltenden Geschäftswachstums in diesem Bereich um € 6,0 Mio. Diese starke Leistung in den Geschäftsfeldern Secure Chip & Payment und Digital Transformation Solutions, den beiden technologiebasierten Säulen der Gruppe, zusammen mit einer allgemein positiven Entwicklung und der guten Leistung in anderen Bereichen konnte den Rückgang des Umsatzes im Bereich Sicherheitsdruck im Zusammenhang mit dem 2022 durchgeführten Wahlprojekt in Kenia mehr als ausgleichen. Der Bruttogewinn I stieg infolge des starken Umsatzanstieges um € 20,7 Mio. oder 15,0% auf € 158,8 Mio. Die Bruttomarge I stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 45,2%, vor allem aufgrund eines höheren durchschnittlichen Verkaufspreises und eines Anstiegs der dienstleistungsbezogenen Umsätze wie Dokumentendigitalisierung und Distributionsdienstleistungen. Der Bruttogewinn II stieg 2023 um € 12,3 Mio. oder 16,6% auf € 86,8 Mio. und die Bruttomarge II stieg aufgrund von Umsatzwachstum und Skaleneffekten infolge der höheren Auslastung der Produktionsanlagen des Konzerns um 0,7 Prozentpunkte auf 24,7%. Die betrieblichen Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX) stiegen in 2023 um € 13,2 Mio. oder 13,4% von € 98,5 Mio. auf € 111,7 Mio., verursacht vor allem durch das neue Pink Post-Distributionsgeschäft in Rumänien (€ 10,0 Mio.), die Finalisierung des Aufbaus des Personalisierungszentrums in den USA (€ 2,6 Mio.), höhere Aufwendungen der Konzernzentrale im Zuge der Notierung an den Börsen in Athen und Wien und die Umstrukturierung der Konzernleitung (€ 1,4 Mio.). Zudem stiegen die betrieblichen Aufwendungen infolge von Geschäftswachstum kombiniert mit inflationären Gehalts- und Kostensteigerungen, was den Rückgang der betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wahlprojekt in Kenia (€ -8,5 Mio.) aus dem Vorjahr mehr als ausglich. Im Verhältnis zum Umsatz blieben die betrieblichen Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen stabil bei 31,8% (2022: 31,7%). Das angepasste EBITDA stieg im Jahr 2023 um € 10,6 Mio. oder 27,2% von € 38,7 Mio. auf € 49,3 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die starke operative Entwicklung bei Secure Chip & Payment Solutions im Segment Central Eastern Europe & Dach sowie im türkischen Markt, die Konsolidierung des Pink Post- und Kurierdienstleistungsgeschäfts sowie das Wachstum im Geschäftsfeld Digital Transformation Solution zurückzuführen, wodurch höhere betriebliche Aufwendungen und der Effekt aus dem Wahlprojekt in Kenia im Jahr 2022 mehr als kompensiert werden konnten. In der Folge stieg auch die bereinigte EBITDA-Marge um 1,6 Prozentpunkte von 12,5% auf 14,0%. Das angepasste EBIT stieg in 2023 um € 8,8 Mio. bzw. 36,3% auf € 33,2 Mio., da der Anstieg des angepassten EBITDA durch höhere Abschreibungen, welche im Wesentlichen auf die jüngsten Investitionen zurückzuführen sind, nur teilweise kompensiert wurde. Das angepasste Ergebnis vor Steuern stieg um € 6,0 Mio. bzw. 29,9% auf € 26,1 Mio., da das höhere angepasste EBIT auch teilweise durch höhere Zinsaufwendungen infolge des Anstiegs des Euribor teilweise ausgeglichen wurde. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um € 11,7 Mio. €, hat sich somit von € 5,3 Mio. in 2022 auf € 17,0 Mio. in 2023 mehr als verdreifacht, was auf die Entwicklung im angepassten Ergebnis vor Steuern und die Reduzierung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Managementbeteiligungsprogramme um € 5,0 Mio. zurückzuführen ist. Pro forma Geschäftsverlauf exklusive Wahlprojekt Kenia Wie in der Tabelle unterhalb dargestellt, ist der Umsatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr ohne Berücksichtigung des 2022 umgesetzten Kenia-Wahlprojekts um 23,0% angestiegen. Der Bruttogewinn II steigerte sich um 28,9%, da sich die Bruttomarge II um 1,1 Prozentpunkte von 23,6% auf 24,7% verbesserte, was im Wesentlichen auf die Erhöhung des durchschnittlichen Verkaufspreises, Skaleneffekte und einen höheren Beitrag der Umsatzerlöse aus Dienstleistungen und Lösungen, die eine höhere Marge aufweisen, zurückzuführen ist. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen absolut betrachtet um 24,3%, während die betrieblichen Aufwendungen in Prozent vom Umsatz im Vergleich zu 2022 leicht um 0,3 Prozentpunkte angestiegen sind. Das angepasste EBITDA stieg 2023 um 50,6% und die angepasste EBITDA-Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 14,0%. pro forma Finanzielle Leistungsindikatoren

exkl. 2022 Wahlprojekt Kenia

in Mio. € 1-12 2023 1-12 2022 D '23-'22 D '23-'22 % Umsatzerlöse 351,3 285,5 65,8 23,0% Bruttogewinn I 158,8 122,4 36,4 29,7% Bruttomarge I 45,2% 42,9% 2,3% n/a Bruttogewinn II 86,8 67,3 19,4 28,9% Bruttomarge II 24,7% 23,6% 1,1% n/a Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (111,7) (89,9) (21,8) 24,3% Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen in % vom Umsatz 31,8% 31,5% 0,3% n/a angepasstes EBITDA 49,3 32,7 16,6 50,6% angepasste EBITDA Marge 14,0% 11,5% 2,6% n/a

Effekt aus IAS 29 Hyperinflation Wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, resultierte aus der Anwendung von IAS 29 Hyperinflation in Bezug auf unsere in der Türkei ansässigen Gesellschaft ein Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von € 13,3 Mio. auf € 364,6 Mio. im Jahr 2023, verglichen mit einem Umsatzanstieg in Höhe von € 4,4 Mio. auf € 314,7 Mio. im Jahr 2022. Die Hyperinflationsbilanzierung erhöhte auch die betrieblichen Aufwendungen (OPEX), das angepasste EBITDA, das angepasste EBIT und das angepasste Ergebnis vor Steuern in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zur Management-Gewinn- und Verlustrechnung um jeweils € 1,3 Mio., € 1,2 Mio. bzw. € 1,1 Mio. im Jahr 2023 gegenüber

€ 0,4 Mio. im Jahr 2022. Aufgrund der negativen Auswirkungen von IAS 29 auf das Finanzergebnis sind das Ergebnis vor Steuern und der Gewinn gemäß Management-Gewinn- und Verlustrechnung im Jahr 2023 um € 0,2 Mio. und im Jahr 2022 um € 0,3 Mio. bzw. € 0,4 Mio. niedriger. 2023 2022 Effekt aus IAS 29 Hyperinflation

in Millionen € IFRS IAS29 Effekt MGMT IFRS IAS29

Effekt MGMT Umsatzerlöse 364,6 13,3 351,3 314,7 4,4 310,3 Bruttogewinn I 161,3 2,5 158,8 138,8 0,8 138,0 Bruttogewinn II 88,3 1,5 86,8 74,9 0,4 74,4 OPEX (113,0) (1,3) (111,7) (98,9) (0,4) (98,5) angepasstes EBITDA 50,4 1,2 49,3 39,1 0,4 38,7 angepasstes EBIT 34,3 1,2 33,2 24,7 0,4 24,3 angepasster Gewinn vor Steuern 27,3 1,1 26,1 20,5 0,4 20,1 Gewinn vor Steuern 21,0 (0,2) 21,2 8,4 (0,3) 8,7 Gewinn (Verlust) 16,8 (0,2) 17,0 4,8 (0,4) 5,3

Finanzlage Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31. Dezember 2023 um € 51,5 Mio. von € 270,2 Mio. auf € 321,7 Mio., was im Wesentlichen auf Erhöhungen der Vorräte für Rohstoffe, Ware unterwegs (€ +22,2 Mio.) und Vertragsvermögenswerte

(€ +9,5 Mio.) sowie auf von Kunden erhaltene Bareinlagen mit Verfügungsbeschränkung zurückzuführen ist, welche in den sonstigen Forderungen und Vertragsverbindlichkeiten enthalten sind (€ +8,1 Mio.). Die langfristigen Vermögenswerte erhöhten sich um € 3,0 Mio. auf € 156,8 Mio., was im Wesentlichen auf die zyklische Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden, die Auswirkungen der Hyperinflationsbilanzierung in der Türkei (€ +2,5 Mio.) sowie auf Investitionen in Maschinen zurückzuführen ist, welche teilweise durch Abschreibungen und die Verringerung des beizulegenden Zeitwerts von Zinsswaps zu Sicherungszwecken (€ -1,4 Mio.) kompensiert wurden. Die langfristigen Verbindlichkeiten stiegen um € 25,3 Mio. von € 90,0 Mio. auf € 115,2 Mio., was auf die konzernweite Refinanzierung von Darlehen und Anleihen (€ +31,8 Mio.) zurückzuführen ist, die durch die Ausbuchung langfristiger Verbindlichkeiten für Managementbeteiligungsprogramme teilweise ausgeglichen wurde. Das Eigenkapital erhöhte sich um € 26,3 Mio. aufgrund des Gewinns des Geschäftsjahres und der Umsetzung des Aktienoptionsplans mit Ausgleich durch Eigenkapital für Führungskräfte des Konzerns (€ +9,4 Mio.). Infolge der Verschmelzung des Unternehmens mit seiner ehemaligen Tochtergesellschaft Inform P. Lykos Holdings SA, Griechenland, verringerten sich die nicht beherrschenden Anteile von € 11,6 Mio. € auf 0,7 Mio. Die Eigenkapitalquote des Konzerns erhöhte sich somit von 29,9% auf 33,3% zum 31. Dezember 2023. Ausgehend von einem niedrigen Niveau zum 31. Dezember 2022 stieg das Nettoumlaufvermögen um € 35,1 Mio. oder 152,5% von € 23,0 Mio. auf € 58,2 Mio., was auf den hohen Bestand an Vorräten und Vertragsvermögenswerten zurückzuführen ist. Das Nettoumlaufvermögen in Prozent des Umsatzes stieg von einem sehr niedrigen Niveau von 7,4% im Jahr 2022 auf 16,6% zum 31. Dezember 2023, nachdem er im Jahr 2021 noch bei 15,8 % lag. Die Nettoverschuldung stieg um € 18,5 Mio. von € 76,6 Mio. zum 31. Dezember 2022 auf € 95,0 Mio. zum 31. Dezember 2023 aufgrund der Normalisierung und des Anstiegs des Nettoumlaufvermögens. Das Verhältnis Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA sank von 2,0 im Jahr 2022 auf 1,9 zum 31. Dezember 2023. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Das Unternehmen beschäftigt international 2.700 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse notiert (ACAG). Kontaktperson: Mr. Dimitrios Tzelepis, Executive Director, Capital Markets, M&A and IR

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börsen: Prime Market der Wiener Börse, Main Market der Athener Börse. ANHANG A. GESCHÄFTSVERLAUF UND VERMÖGENS- UND FINANZLAGE Die folgende Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung unter Ausschluss der Effekte aus IAS 29 Hochinflationsbilanzierung. Geschäftsverlauf

in Mio. € 1-12 2023 1-12 2022 D '23-'22 D '23-'22 % Q4 2023 Q4 2022 Umsatzerlöse 351,3 310,3 40,9 13,2% 89,8 79,1 Material und Versandkosten (192,5) (172,3) (20,2) 11,7% (47,2) (47,2) Bruttogewinn I 158,8 138,0 20,7 15,0% 42,5 31,9 Bruttomarge I 45,2% 44,5% 0,7% 47,4% 40,4% Produktionskosten (72,0) (63,6) (8,4) 13,2% (18,9) (13,2) Bruttogewinn II 86,8 74,4 12,3 16,6% 23,6 18,7 Bruttomarge II 24,7% 24,0% 0,7% 26,3% 23,7% Sonstige Erträge 3,8 2,9 0,9 31,1% 0,7 1,2 Vertriebsaufwand (23,3) (22,1) (1,2) 5,6% (6,9) (7,1) Verwaltungsaufwand (25,2) (20,9) (4,2) 20,3% (6,3) (7,3) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (7,4) (6,3) (1,1) 17,7% (2,1) (1,6) Sonstige Aufwendungen (1,6) (3,8) 2,2 -57,2% (0,7) (1,9) + Abschreibungen und Wertminderungen 16,1 14,4 1,7 11,9% 4,5 4,0 angepasstes EBITDA 49,3 38,7 10,6 27,2% 12,8 6,1 angepasste EBITDA Marge 14,0% 12,5% 1,6% 14,3% 7,7% - Abschreibungen und Wertminderungen (16,1) (14,4) (1,7) 11,9% (4,5) (4,0) angepasstes EBIT 33,2 24,3 8,8 36,3% 8,4 2,1 Finanzerträge 0,3 0,1 0,2 355,0% 0,1 0,0 Finanzierungsaufwendungen (7,4) (4,4) (3,0) 68,9% (2,6) (1,4) Ergebnis von Assoziierten Unternehmen 0,1 0,1 (0,1) -57,0% 0 0,1 Finanzergebnis (7,0) (4,2) (2,8) 67,2% (2,4) (1,3) angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 26,1 20,1 6,0 29,9% 5,9 0,8 Anpassungen (4,9) (11,4) 6,5 -56,9% (2,8) (6,3) Gewinn (Verlust) vor Steuern 21,2 8,7 12,5 142,1% 3,1 (5,6) Steueraufwendungen (4,2) (3,4) (0,8) 23,2% (0,8) (0,1) Gewinn (Verlust) nach Steuern 17,0 5,3 11,7 220,9% 2,4 (5,7)

Bilanz

in Mio. € 31/12/2023 31/12/2022

angepasst D '23-'22 D '23-'22 % Langfristiges Vermögen 156,8 153,8 3,0 1,9% Kurzfristiges Vermögen 164,9 116,4 48,5 41,7% Summe Aktiva 321,7 270,2 51,5 19,1% Eigenkapital 107,2 80,8 26,3 32,6% Langfristige Verbindlichkeiten 115,2 90,0 25,3 28,1% Kurzfristige Verbindlichkeiten 99,3 99,4 (0,1) -0,1% Summe Eigenkapital und Passiva 321,7 270,2 51,5 19,1%

Geldflussrechnung

in Mio. € 1-12 2023 1-12 2022 D '23-'22 D '23-'22 % Cashflow aus der operativen Tätigkeit 9,1 40,9 (31,8) -77,7% Cashflow aus der Investitionstätigkeit (11,8) (17,4) 5,5 -31,8% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5,6 (12,8) 18,4 -143,8% Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel 2,9 10,7 (7,9) -73,1% Investitionen inkl. Nutzungsrechte, exkl. M&A (CAPEX) (18,3) (21,4) 3,1 -14,5%

Nettoverschuldung

in Mio. € 31/12/2023 31/12/2022 D '23-'22 D '23-'22 % Zahlungsmittel (23,8) (21,6) (2,2) 10,2% Finanzverbindlichkeiten 118,9 98,2 20,6 21,0% Nettoverschuldung 95,0 76,6 18,5 24,1%

PRIMÄRE FINANZBERICHTE Konsolidierte Konzernbilanz in tausend € 31. Dezember

2023 31. Dezember

2022

angepasst 01. Jänner

2022

angepasst Aktiva Sachanlagen und Nutzungsrechte 96.275 90.418 82.955 Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 55.526 57.166 60.651 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 324 292 260 Sonstige Forderungen 2.386 4.533 634 Sonstige langfristige Vermögenswerte 136 318 500 Aktive latente Steuern 2.116 1.046 370 Langfristiges Vermögen 156.764 153.772 145.370 Vorräte 58.164 36.074 23.188 Vertragsvermögenswerte 20.386 10.852 8.693 Steuerforderungen 791 338 387 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44.677 40.037 29.267 Sonstige Forderungen 17.082 7.501 8.026 Zahlungsmittel 23.825 21.628 11.484 Kurzfristiges Vermögen 164.924 116.431 81.046 Summe Aktiva 321.688 270.203 226.416 Eigenkapital Grundkapital 36.354 16.862 14.638 Kapitalrücklage 32.749 34.511 7.000 Andere Rücklagen 17.303 7.008 6.358 Angesammelte Ergebnisse 19.995 10.825 25.275 Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens 106.401 69.206 53.271 Nicht beherrschende Anteile 753 11.610 12.971 Eigenkapital 107.154 80.816 66.242 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 102.432 70.626 75.843 Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 4.207 10.897 4.532 Sonstige Verbindlichkeiten 81 11 8.645 Passive latente Steuern 8.497 8.424 8.261 Langfristige Verbindlichkeiten 115.217 89.958 97.280 Steuerverbindlichkeiten 2.968 3.529 1.645 Finanzverbindlichkeiten 16.440 27.600 20.737 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 43.649 43.969 24.279 Sonstige Verbindlichkeiten 18.317 13.790 11.879 Vertragsverbindlichkeiten 17.442 7.073 4.158 Passive Rechnungsabgrenzungen 501 3.405 132 Rückstellungen 0 63 63 Kurzfristige Verbindlichkeiten 99.317 99.429 62.893 Verbindlichkeiten 214.534 189.387 160.174 Summe Passiva 321.688 270.203 226.416

Konsolidierte Gewinn-und Verlustrechnung in tausend € 1-12 2023 1-12 2022 angepasst Q4 2023 Q4 2022 angepasst Umsatzerlöse 364.563 314.720 103.046 83.509 Umsatzkosten (276.255) (239.855) (77.895) (64.357) Bruttogewinn 88.308 74.865 25.150 19.152 Sonstige Erträge 3.837 2.926 685 1.179 Vertriebsaufwand (23.483) (22.107) (6.992) (7.043) Verwaltungsaufwand (28.222) (28.864) (7.462) (13.273) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (7.360) (6.254) (2.120) (1.628) Sonstige Aufwendungen (1.675) (3.771) (774) (1.896) + Abschreibungen und Wertminderungen 16.127 14.408 0 96 EBITDA 47.533 31.204 4.471 4.001 - Abschreibungen und Wertminderungen (16.127) (14.408) 12.958 587 EBIT 31.406 16.796 (4.471) (4.001) Finanzerträge 534 76 375 1 Finanzierungsaufwendungen (10.978) (8.606) (5.944) (2.582) Ergebnis von Assoziierten Unternehmen 54 125 0 80 Finanzergebnis (10.391) (8.405) (5.569) (2.502) Gewinn (Verlust) vor Steuern 21.015 8.390 2.917 (5.915) Ertragsteuern (4.231) (3.544) (746) (207) Gewinn (Verlust) 16.784 4.847 2.171 (6.122) Zuordnung des Gewinn (Verlust): Eigentümer des Mutterunternehmens 15.812 4.150 1.801 (4.915) Nicht beherrschende Anteile 972 697 370 (1.207) Gewinn (Verlust) 16.784 4.847 2.171 (6.122) Ergebnis je Aktie unverwässert 0.65 0.28 0.05 (0.31) verwässert 0.61 0.28 0.05 (0.31)

Konsolidierte Geldflussrechnung in tausend € 1-12 2023 1-12 2022

angepasst Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit Gewinn (Verlust) vor Steuern 21,015 8,390 Anpassungen: -Abschreibungen und Wertminderungen 16,127 14,408 -Finanzergebnis 10,391 8,405 -Netto-Ertrag aus dem Verkauf von Anlagevermögen (24) (685) -Veränderung von assoziierten Unternehmen 32 32 -Veränderung von Rückstellungen (143) 6,365 -Sonstige unbare Transaktionen 3,402 2,839 50,800 39,755 Veränderungen bei: -Vorräten (22,090) (12,886) -Vertragsvermögenswerte (9,534) (2,160) -Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und

sonstigen Forderungen (14,221) (10,791) -Vertragsverbindlichkeiten 10,369 2,915 -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 180 25,670 Gezahlte Ertragsteuern (6,383) (1,630) Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 9,121 40,874 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Erhaltene Zinsen 329 72 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 24 12 Erhaltene Dividenden von assoziierten Unternehmen 22 14 Auszahlungen für Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener liquider Mittel (1,140) (2,905) Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (11,065) (14,503) Auszahlungen für den Erwerb von Eigenkapital anderer Unternehmen 0 (45) Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (11,829) (17,355) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Gezahlte Zinsen (7,700) (4,169) Auszahlung für Erwerb von Minderheitsanteilen 0 (3,095) Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 107,905 12,770 Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (90,807) (14,047) Auszahlungen für Leasing-Verbindlichkeiten (2,895) (3,799) Dividenden an nicht beherrschende Anteile 0 (433) Dividenden an Eigentümer des Unternehmens (909) 0 Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 5,594 (12,773) Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 2,886 10,746 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Jänner 21,628 11,484 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel (690) (602) Zahlungsmittel zum 31. Dezember 23,825 21,628





