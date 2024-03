Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Vor wenigen Tagen hat Plug Power angekündigt, alte Wandelanleihen umzutauschen. Das hat offenbar doch nicht für so große Irritationen gesorgt wie angenommen. Denn der Titel hat damit zwar zwischenzeitlich Verluste erlitten, aber z. B. am Donnerstag auch 3,3 % gewonnen. Ein Crash sähe anders aus. In den vergangenen fünf Tagen hat das Unternehmen noch gut [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...