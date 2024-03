DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Afrikas spannendste Bergbauprojekte 2024 - Rio Tinto, Arcadia Minerals und Anglo American

Frankfurt (pta/24.03.2024/09:00) - Der afrikanische Rohstoffmarkt gilt unter den meisten Wirtschaftsexperten als mitentscheidend bei der Energie- und Mobilitätswende. Eine These, die durch Fakten leicht untermauert werden kann: Afrika beherbergt die weltweit größten Reserven an Kobalt, Chrom, Platin, Uran und Diamanten. Außerdem schlummern große Graphit- und Lithiumvorkommen unter der Erde des Kontinents. Wichtige Rohstoffe rund um die Dekarbonisierung und die Wende bei der Mobilität.

Von Statista wird der afrikanische Rohstoffmarkt im Jahr 2024 auf 11,14 Billionen US-Dollar geschätzt. Einige Rohstoffprojekte, die in den Startlöchern stehen, legen nahe, dass der Markt weiterwachsen kann. Im Folgenden werden drei der interessantesten Bergbauprojekte des Jahres 2024 vorgestellt.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und das größte Bergbauprojekt der Welt

Die größte Investition im Bergbau in ein Projekt wird es im Jahr 2024 wohl in Guinea geben. Verantwortlich für diese ist Rio Tinto. Die britisch-australische Bergbaugesellschaft wird zusammen mit sieben weiteren Unternehmen und der guineischen Regierung im Simandou-Gebirge eine Eisenerzmine bauen. Damit erschließt Rio Tinto eines der größten Eisenerz-Vorkommen der Welt. Bereits im Jahr 2025 soll die Produktion anlaufen. Drei Jahre später soll die volle Kapazität erreicht werden: etwa 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Rio Tinto wollte das Vorkommen, welches die Größe von rund 2,8 Milliarden Tonnen haben soll, schon im Jahr 1997 entwickeln. "Es gibt nichts Vergleichbares in dieser Größenordnung und Dimension", sagte Bold Baatar der Vorstandsvorsitzende des Tochterunternehmens Rio Tinto Copper. Rio Tinto stellt nach Marktkapitalisierung das zweitgrößte Bergbauunternehmen weltweit dar. An der Börse haben mehrere Analysehäuser Kaufempfehlungen abgegeben. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel im März 2024 etwas mehr als 26% über dem Kurs der Aktie.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Minenbau in Namibia

In Namibia befindet sich Arcadia Minerals auf dem Weg zur ersten eigenen Mine. Das australische Explorationsunternehmen hat mit dem Bau der Tantal-Mine Swanson begonnen. Dabei sind die Anforderungen an den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit hoch. Die politisch stabile Situation in Namibia hilft bei einer schnellen Umsetzung. Die Produktion soll im ersten Quartal 2025 beginnen. Arcadia Minerals will in dem südwestafrikanischen Land auch noch die Batteriemetalle Lithium, Kupfer und Nickel abbauen. Dementsprechende Projekte werden vorangetrieben. Am weitesten fortgeschritten ist das Lithiumprojekt Bitterwasser mit einer JORC-konformen Mineralressource von 327.284 LCE-Tonnen. Bei jüngsten Bohrungen hat das Unternehmen eine höhere Lithiumkonzentration mit zunehmender Tiefe festgestellt. Der Ressourcenbericht soll zeitnah upgedatet werden. In der Folge will Arcadia Minerals eine Scoping-Studie vorlegen. Eine interessante Ausgangslage für Anlegerinnen und Anleger, welche die Aktie auch an deutschen Finanzmärkten finden.

Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) und die größte Goldmine Afrikas

Afrika verfügt über rund 40% der weltweiten Goldvorkommen. Da überrascht es nicht, dass viele Bergbauunternehmen Präsenz zeigen wollen. Eine der besten Stellungen auf dem afrikanischen Goldmarkt hat sich Anglo American verschafft. Der britische Konzern unterhält in Südafrika die Tochterfirma AngloGold Ashanti. Das Unternehmen betreibt einige der größten Goldminen in Südafrika, Ghana, Tansania, Mali und im Kongo. Zusammen mit Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) entwickelt AngloGold Ashanti derzeit die größte Goldmine Afrikas. Das Projekt ist in Ghana beheimatet.

VanEck Global Mining (ISIN: IE00BDFBTQ78): Mining-ETF mit Afrika-Bezug

In diesem ETF kommen einige Unternehmen zusammen, die in Afrika Bergbauprojekte vorantreiben. Top-Holdings sind BHP (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Vale (ISIN: US91912E1055)

Afrikas Rohstoffe spielen entscheidende Rolle

Bei zahlreichen Entwicklungen sind Rohstoffe aus Afrika unverzichtbar. Unternehmen, die auf dem Kontinent vielversprechende Projekte vorantreiben, geraten auch an der Börse zunehmend ins Scheinwerferlicht.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global Land: Australien / Namibia

