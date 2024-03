Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Siemens Energy ist auf dem Weg nach oben. In der abgelaufenen Woche ging es für den Titel gleich zum mehr als 14,5 % aufwärts. Es sieht so aus, als sei die Aktie nun sogar an den Kurszielen angekommen, die Experten für das Unternehmen aufgestellt haben. Damit hat die Aktie seit Jahresanfang bereits ein Plus von über 37 % verbuchen können. [...]

