Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge 2024-03-26 / 19:27 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Generalversammlung der Mobimo Holding AG genehmigt alle Anträge Luzern, 26. März 2024 - Die Mobimo Holding AG führte heute ihre 24. ordentliche Generalversammlung im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) durch. Insgesamt waren 64,98% des eingetragenen, stimmberechtigten Aktienkapitals vor Ort bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurde deutlich zugestimmt. Alle zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats (Sabrina Contratto, Brian Fischer, Bernadette Koch, Stéphane Maye, Dr. Martha Scheiber) sowie dessen Präsident (Peter Schaub) wurden in ihrem Amt bestätigt. Anstelle des abtretenden Daniel Crausaz ist neu Dr. Markus Schürch in den Verwaltungsrat gewählt worden. Markus Schürch ist CFO von Belimo. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich Finanzen, Kapitalmarkt und Corporate Services sowie seinem Bezug zu Immobilien ist er sowohl eine fachliche als auch persönliche Bereicherung für den Verwaltungsrat von Mobimo (der CV ist auf der Website einsehbar, ein Portraitbild ist dieser Mitteilung angehängt). Gleichzeitig möchte der Verwaltungsrat Daniel Crausaz nochmals herzlich für sein 15-jähriges, erfolgreiches Wirken und seinen Einsatz für Mobimo danken. Ebenfalls wurde die beantragte Ausschüttung von CHF 10.00 pro Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich aus einer Bardividende von CHF 5.00 pro Aktie vor Abzug der Verrechnungssteuer sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von CHF 5.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Die Ausschüttung in der Höhe von CHF 8.25 netto wird pro dividendenberechtigte Namenaktie am 3. April 2024 erfolgen. Mit der genehmigten Statutenanpassung führt Mobimo neu ein Kapitalband ein, das dem Unternehmen bei Bedarf eine flexiblere Gestaltung und Anpassung der Kapitalstruktur ermöglicht. Damit ist sichergestellt, dass Mobimo weiterhin mit der nötigen Agilität am Immobilienmarkt auftreten und sich bietende Opportunitäten ergreifen kann. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren: Kontakt für Medien: Stefan Feller, Verantwortlicher Investor Relations Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication ir@mobimo.ch medien@mobimo.ch +41 44 397 11 97 +41 44 397 11 86

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,6 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Mobimo_VR_Markus_Schürch

