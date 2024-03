Für die Digital World Acquistion-Aktie (WKN: A3CYXD) gab es in den vergangenen Tagen kein Halten mehr, denn am Dienstag erfolgte der Merger des SPAC-Mantels mit Donald Trumps Medienunternehmen, das primär das Netzwerk Truth Social betreibt. So lief der Börsengang für den republikanischen Kandidaten. Digital World Acquisition vorgestellt Digital World Acquisition ist eine SPAC (Special Purpose Acquisition Company), die im September 2021 an die Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...