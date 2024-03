Inmitten erheblicher Herausforderungen bereitet sich Apple auf die World Wide Developers Conference (WWDC) im Juni vor, um möglicherweise neue KI-Dienste vorzustellen. Die Technologiefirma befindet sich aktuell in einem schwierigen Zeitraum, gezeichnet von einem Antitrust-Rechtsstreit, sinkenden iPhone Verkaufszahlen in China und einer Untersuchung durch die Europäische Union. Investoren und Analysten verfolgen die Entwicklungen mit Spannung, insbesondere im Hinblick auf die Aktienpreisentwicklung von Apple. Während die Anteile des iPhone-Herstellers seit Jahresbeginn mehr als 7% eingebüßt haben, bleibt das Unternehmen dennoch der zweitreichste Konzern der Welt nach Marktkapitalisierung.

Antitrust-Vorwürfe und iPhone Verkäufe

Ein Bericht betonte, dass iPhone-Lieferungen in China im Februar um 33% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind, was auf wirtschaftliche Herausforderungen in [...]

Hier weiterlesen