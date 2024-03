Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power zeigt sich vor dem Feiertagswochenende am Ende doch erstaunlich robust. Die Notierungen konnten sich am Donnerstag in den frühen Abendstunden um gut 0,6 % aufwärts schieben. Die Aktie kommt bei in etwa 3,20 Euro aus dem Handel. Das bedeutet, dass die Aktie immerhin oberhalb der Untergrenze von 3 Euro verharrt. Die Notierungen bleiben aus der Warte von Beobachtern dennoch sehr [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...