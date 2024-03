Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy ist wieder in Fahrt gekommen. Das Unternehmen konnte am Freitag mit dem Plus von gut 3,2 % die nächste Stufe im Aufwärtstrend erreichen. Das ist nicht genug, meint Goldman Sachs. Die US-Amerikaner gehen von einem Plus auf 28 Euro aus. Das wäre kein Durchbruch, das wäre ein Donnerschlag. Tatsächlich ist das Unternehmen in bester [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...