Salesforce CEO hat kürzlich einen Teil seiner Unternehmensanteile verkauft, was über 4,5 Millionen Dollar einbrachte. Die Verkäufe fanden statt am 28. März 2024 und wurden automatisch aufgrund eines vorausgeplanten Handelsplans durchgeführt. Trotz der Transaktionen behält der CEO weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Aktien direkt sowie indirekt durch eine Firma. Der Aktienverkauf wird als Teil einer routinemäßigen finanziellen Handlung angesehen und spiegelt wider, wie Führungskräfte ihre Beteiligungen verwalten. In der Zwischenzeit zeigt der Markt, dass Salesforce mit einer Marktkapitalisierung von über 292 Milliarden Dollar eine starke Präsenz im Markt hat und ein hohes P/E-Verhältnis ein Indikator für hohe Erwartungen von Investoren an das zukünftige Wachstum ist.

