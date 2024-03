In einer aktuellen Analyse wird die finanzielle Performance der weltbekannten Getränkemarke Coca-Cola (NYSE:KO), deren Aktien zuletzt oft im Fokus standen, genauer unter die Lupe genommen. Besonders hervorgehoben wird dabei die beachtliche Kapitalrendite, die sogenannte Return on Equity (ROE). Mit einer ROE von 39 % übertrifft das Unternehmen deutlich den Branchendurchschnitt von 18 % im Getränkesektor. Ein tiefgreifender Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass Coca-Cola diese hohe Rendite auf das Eigenkapital effizient erreicht hat, indem es für jede investierte Eigenkapitaldollar 0,39 US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. Dieser Wert ist ein Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens, Wert zu schaffen und Investorengelder gewinnbringend einzusetzen. Allerdings wird auch die hohe Verschuldung der Firma betont, mit einer Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital von 1,57, was [...]

