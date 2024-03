Wenn das Osterhäschen noch nach Füllmaterial für die Osterkörbchen sucht, sollte es sich beeilen, denn viele Geschäfte bleiben an den Ostertagen geschlossen. Zwar ist Ostern primär ein christliches Fest, doch es ist auch eine Zeit bunt gefärbter Eier und Schokoladenhasen, die von einem schwer fassbaren Hasenkind hinterlassen werden. Der Tag, an dem Ostern gefeiert wird, bestimmt sich nach einem komplexen Kalenderberechnungsverfahren, das mit dem Mond zu tun hat. Dieses Jahr fällt das Fest auf den Sonntag, den 31. März. Wer noch kurzfristig Einkäufe tätigen möchte, sollte aufgepasst haben, denn nicht alle Einzelhändler halten ihre Türen offen. Walmart etwa wird am Ostersonntag geöffnet sein, während andere [...]

