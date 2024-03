Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat die Trendwende an den Aktienmärkten inzwischen beeindruckend geschafft. Der Zahlungsdienstleister konnte sich auch in der vergangenen Woche weiter nach oben schieben, wenngleich noch nicht so stark wie zuletzt. Die Notierungen haben die Marke von 60 Euro überkreuzt - und damit ein wichtiges Signal gesetzt. Inzwischen gibt es dazu eine erläuternde Nachricht. Das Unternehmen wolle Änderungen im [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...