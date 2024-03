DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Was ist denn nun das neue Öl? Arcadia Minerals, Freeport-McMoran und Energy Fuels

Frankfurt (pta/31.03.2024/08:00) - "Data is the new oil". Übersetzt ins Deutsche: Daten sind das neue Öl. Mit diesem Satz fing es an. Geprägt hat die Phrase der britische Mathematiker und Unternehmer Clive Humby, der sie im Jahr 2006 zum ersten Mal öffentlich aussprach. Er meinte damit, dass der Wert der Daten in ihrem Potenzial liegt. Genau, wie es bei Öl der Fall ist. Im Rohzustand sind sie nicht wertvoll und nützlich. Doch verfeinert und verarbeitet können sie einen fast unermesslichen Wert erhalten und die Welt nachhaltig verändern. So wie es Öl getan hat. In der Folge wurde der Öl-Vergleich immer wieder bemüht. "Lithium-Batterien und Lithium sind das neue Öl", sagte Tesla-Chef Elon Musk. Rohstoff-Experte Jeff Currie erklärte dem Handelsblatt: "Kupfer ist das neue Öl". Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war zu lesen, dass seltene Erden als "das neue Öl" gelten. Was denn nun?

Im Fokus steht jeweils die Bedeutung, welche ein Rohstoff in den nächsten Jahren erlangen könnte. "Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas", sagte Ursula von der Leyen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission brachte damit recht gut auf den Punkt, weswegen bei den Rohstoffen der Vergleich mit dem Öl hergenommen wird. Welcher Rohstoff der Bedeutung des Öls besonders nahekommen wird? Darüber streiten sich Analysen. Es gibt drei Favoriten, die an den Rohstoff- und Finanzmärkten genau betrachtet werden.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Ist Lithium das neue Öl?

Für Lithium als das neue Öl spricht seine Bedeutung bei der Elektromobilität. Die Mobilitätswende scheint derzeit nur durch das Übergangsmetall möglich zu sein. Das kommt der Bedeutung von Öl schon recht nahe. Immerhin galt dieses viele Jahrzehnte lang als primäre Energiequelle von Fahrzeugen. Musk machte am Beispiel von Lithium klar, dass die Weltwirtschaft auch nach einer Abkehr vom Öl nicht unabhängig von Rohstoffen sein wird. Damit Lithium eine ähnliche Karriere macht, müssen allerdings neue Vorkommen entdeckt und gefördert werden. Arcadia Minerals ist eine der Firmen, welche ein Lithiumvorkommen entwickeln. Das australische Explorationsunternehmen treibt in Namibia das Lithiumsoleprojekt Bitterwasser voran. Dieses kommt auf eine JORC-konforme Mineralressource mit 327.284 LCE-Tonnen. Jüngste Bohrungen deuten laut CEO Philip le Roux darauf hin, dass der Lithiumgehalt mit zunehmender Tiefe zunimmt. Arcadia Minerals will eine erste Scoping-Studie, welche Aktionären die Wirtschaftlichkeit des Projekts bestätigen soll, in Auftrag geben, wenn durch die Bohrungen eine Aufwertung der Ressource gelingt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen, dessen Aktie auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden kann, den Bau einer Mine voran. Das Tantalprojekt Swanson soll im ersten Quartal 2025 in die Produktion gehen. Mit den Erlösen soll dann auch das Lithiumprojekt beschleunigt werden.

Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570): Ist Kupfer das neue Öl?

"Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen", sagte Currie im Gespräch mit dem Handelsblatt über Kupfer. Daraus schließt er, dass das Metall das neue "strategische Öl" sei. Das Problem: "Bislang wurde nicht genug in die Förderung von Kupfer investiert." Unternehmen wie Freeport-McMoran wollen das ändern. Der US-Konzern stellt den größten börsennotierten Kupferproduzenten der Welt dar. Rund 80% der Umsätze erwirtschaftet Freeport-McMoran mit Kupfer. Die restlichen 20% setzen sich aus der Produktion von Gold und Molybdän zusammen. Die gute Stellung auf dem Kupfermarkt verschafft dem US-Unternehmen laut einigen Analysten viel Potenzial an der Börse. Aus Daten von MarketScreener geht hervor, dass das durchschnittliche Kursziel Mitte März 2024 fast 15% über dem Kurs der Aktie von Freeport-McMoran liegt.

Energy Fuels (ISIN: CA2926717083): Sind seltene Erden das neue Öl?

Seltene Erden stellen eine Gruppe von 17 Elementen dar, ohne die eine Produktion von Elektroautos, Windrädern und Flachbildfernsehern nicht möglich wäre. Fast 95% der seltenen Erden werden derzeit laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in China gewonnen. Obwohl dort nicht mehr als 30% der weltweiten Vorkommen liegen. Eines der Unternehmen, das außerhalb Chinas operiert, ist Energy Fuels. Die US-Firma, die sich eigentlich auf den Uranabbau spezialisiert hatte, begann 2020 mit der Produktion von Seltenerdkarbonat. Im Westen des US-Bundesstaates Tennessee treibt sie zusammen mit dem australischen Unternehmen IperionX ein Projekt voran, bei dem langfristig seltene Erden gewonnen werden sollen. Energy Fuels will auch eine Raffinerie in den USA betreiben. Eine Ausgangslage, die vielen Analysten gefällt. Das durchschnittliche Kursziel (knapp 15 kanadische Dollar) liegt Mitte März 2024 laut MarketScreener etwa 80% über dem Kurs der Aktie von Energy Fuels.

Gibt es mehr als ein "neues Öl"

Es ist zu einer Art Trend geworden, einen Rohstoff als "neues Öl" zu bezeichnen. Fakt ist, dass mehrere Rohstoffe derartig bezeichnet wurden - und diese Bezeichnungen gute Gründe haben. Aktionäre, die sich für Rohstoffe und Rohstoff-Aktien interessieren, sollten die Kandidaten daher im Blick behalten.

