Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Traurige Wochenentwicklung bei Nel Asa. Die Norweger verloren gut 2 %. Das ist an sich nicht dramatisch, allerdings wirft es auf die Gesamtsituation einen fast schon entlarvenden Blick. Denn die Ausgangssituation ist schlicht und ergreifend bereits ein Alarmzeichen: Nel Asa startete fast vom tiefsten Punkt des laufenden Jahrzehnts aus. Es sieht also nicht so aus, als sollte sich hier schnell eine Kehrtwende [...]

