Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Was für eine Kursentwicklung bei Nikola: Die US-Amerikaner waren zuletzt mit dem Plus von gut 9,4 % in das Osterwochenende gegangen. Die Notierungen schafften in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von mehr als 54 % und näherten sich zunächst der Grenze von 1 Dollar an - jetzt gelang es sogar, diese Hürde zu überwinden. Das ist eine gute Nachricht, denn [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...