Microsoft kündigte an, dass seine Chat- und Videokonferenz-App Teams zukünftig global als eigenständiges Produkt erhältlich sein wird. Diese Entscheidung folgt einem ähnlichen Schritt in Europa vor sechs Monaten, der eine Reaktion auf die wettbewerbsrechtliche Untersuchung der Produktpaketierung durch die Europäische Kommission war. Die Kommission untersucht die Integration von Office und Teams, nachdem Konkurrenten die Marktmacht von Microsoft durch die Bündelung beider Produkte in Frage gestellt hatten. Teams, welches 2017 ohne Zusatzkosten in Office 365 integriert wurde und Skype for Business ersetzte, gewann insbesondere für seine Videokonferenz-Funktionen während der Pandemie an Beliebtheit.

Um den Bedenken entgegenzuwirken, startete der Technologieriese damit, Teams und Office in der EU und der Schweiz seit August letzten Jahres [...]

Hier weiterlesen