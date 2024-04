Ein bedeutender Konflikt um die Kontrolle über reiche Ölvorkommen entfaltet sich zwischen mehreren großen Energieunternehmen. Die Einigung in einem Scheidungsverfahren zur Konsolidierung ihrer Schiedsgerichtsansprüche gegen die Übernahme eines Ölblocks vor der Küste Guyanas durch ein bekanntes führendes Energieunternehmen spitzt die Lage zu. Die Anwendung vom 26. März lässt darauf schließen, dass die involvierten Parteien, darunter die zwei Großaktionäre mit insgesamt 70% Anteil, die Situation ernst nehmen. Trotz des Widerstands von zwei amerikanischen Erdölunternehmen, die den Gebrauch des Vorkaufsrechts für ungültig erklären, halten die Kläger an ihren Rechtsansprüchen fest. Sie verweisen auf die klaren Bestimmungen im Vertrag zu den Ölvorkommen im Stabroek-Block, in dem garantiert wird, dass das [...]

Hier weiterlesen