Biogen Inc. sah kürzlich einen leichten Rückgang seines Aktienkurses auf $214.83 und blieb damit hinter dem allgemeinen Markt zurück. Die Aktie zeigte eine geringere Performance als der S&P 500 und lag über den letzten Monat hinweg hinter dem medizinischen Sektor zurück. Dennoch steht die Veröffentlichung des nächsten Gewinnberichts bevor, bei dem Analysten ein Wachstum des Gewinns pro Aktie erwarten. Trotz eines antizipierten Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorjahr rechnet man mit einem positiven Trend bei den Jahresergebnissen. Die Analystenschätzungen, die häufig auf kurzfristigen Geschäftstrends basieren, haben sich in den letzten 30 Tagen geringfügig nach unten korrigiert, was sich auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Verzögerungen bei Zulassungsantrag

