Dow Inc. hat eine innovative, auf Polyolefin-Elastomeren (POE) basierende Alternative zu tierischem Leder entwickelt, die speziell auf die wachsende Nachfrage der Automobilindustrie nach tierfreien Produkten abzielt. Diese neuartige POE-Lederalternative wurde von HIUV Materials Technology, einem Partner in China, kommerzialisiert und bereits von einem Elektroautohersteller für den Einsatz in Autoinnenräumen qualifiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...