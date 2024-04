Beste Top Meme Coins! Sind Sie bereit für den Mond?

Alle Kryptoinvestoren träumen von "to the moon". Während damit vor allem die Preisentwicklungen der Coins gemeint sind, könnten Sie sich mit den Gewinnen der Top Meme Coins und den Weltraumfahrten von Elon Musk eines Tages sogar eine echte Reise zum Mond bezahlen. Denn schon andere sind mit den Meme Coins innerhalb kürzester Zeit zu Millionären geworden. Welche Coins das Potenzial bieten, als Nächstes durchzustarten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag!

Dogwifhat

Angefangen hat Dogwifhat mit einem Meme eines Shiba Inu Welpens, der eine pinkfarbene Wollmütze trägt. Dieser ging schnell viral in der Krypto Community, sodass viele weitere lustige Variationen mit anderen Hüten und Frisuren entstanden sind. Rasant konnte der Meme Coin in diesem Jahr eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,8 Mrd. USD und einen Preis jenseits der 4,80 USD erzielen. Dabei haben einige Anleger mit ihren Investments sogar 137,4 Mio. USD gemacht.

Bisher handelt es sich bei Dogwifhat primär um einen lustigen Meme Coin, der bewiesen hat, dass auch heute die erfolgreichen Meme Token nicht nur sinnvoll sein müssen. Dennoch hat das Projekt laut Website einen WIF Hat Generator geplant, welches vermutlich eine generative KI für die Erstellung von Meme-Bildern ist. Diese könnte sich theoretisch wie bei anderen Meme Coins mit SocialFi, NFT Marktplatz und Monetarisierungsmöglichkeiten kombinieren lassen.

Jetzt mehr über viralen Meme Coin erfahren!

Zwar stammt der Hund nicht von dem Erfinder des Meme Coins Dogwifhat, jedoch konnte er dennoch in diesem Sektor in der letzten Zeit einen der beeindruckendsten Kursanstiege hinlegen, der laut DEXTools am 31. März bei 409.284.695 % lag. Mit dieser Performance hat er es nun auf Platz 3 der größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung geschafft.

Trotz seines kürzlichen Starts ist Dogwifhat mittlerweile ein etablierter Memetoken. Mit einer so hohen Bewertung kann er zwar noch im Vergleich zum Hoch von Dogecoin um das 24,6-Fache steigen, jedoch sind nicht mehr so leicht die lottoähnlichen Gewinne möglich, wie es bei neueren Meme Coins der Fall ist.

Jetzt neuen Meme Coin entdecken!

Smog

Für den Meme Coin Smog wurde eine Plattform erschaffen, auf welcher sich Anwärter durch die Erfüllung von Gemeinschaftsaufgaben in der Community "The Dragon's Court" hocharbeiten können. Dies bewirken, dass der Meme Coin auf wichtigen Websites, Rankings und den sozialen Medien in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird. Das spielerisch motivierende System zahlt Mitgliedern für ihre Loyalität und Hilfe Kryptowährungen als Belohnung.

Dieses Konzept konnte seit Anfang Februar bereits 114.590 Tokeninhaber überzeugen und mehr als 7,5 Mio. absolvierte Gemeinschaftsaufgaben verzeichnen. Dabei gibt es besondere saisonale Events, Tagesaufgaben und vieles mehr, sodass immer wieder etwas Neues geboten wird.

Jetzt Smog-Community beitreten!

Inspiriert wurde Smog von dem Drachen Smaug aus "Der Hobbit", im Gegensatz zu ihm ist er ein wohlgesonneneres Exemplar, dass seinen Reichtum auch mit loyalen Auserwählten teilt. Dabei sind 35 % der Gesamtversorgung der Coins für großzügige Community-Belohnungen eingeplant. Dies sorgt wiederum dafür, dass die Leute immer mehr mit Smog interagieren. Die 50 % der Coins, die fürs Marketing eingeplant sind, vergrößern zudem kontinuierlich die Reichweite.

Seit seinem Start Anfang Februar ist Smog bereits um bemerkenswerte 13.946 % gestiegen. Im Vergleich zu vielen anderen Meme Coins kann er sich besonders gut halten. Zudem bietet Smog mit einer Marktkapitalisierung von 150 Mio. USD noch viel Raum für Kursanstiege, wobei im Vergleich zu dem weniger strategisch ausgearbeiteten Dogecoin ein Kursanstieg von fast 594x möglich ist.

Jetzt in Smog investieren!

Slothana

Das faule Faultier Slothana hat absolut keine Lust auf Arbeit. Stattdessen träumt es lieber davon, wie es aus 420 USD 420 Mio. USD macht. Dafür hat es sich den Meme Coin Markt ausgesucht, da zuletzt in dem laut CoinGecko lukrativsten Kryptosektor immer mehr in kurzer Zeit Millionäre geworden sind. Slothana schätzt seine Chance größer als beim Lotto ein und sucht eine Gruppe von Gleichgesinnten, um diese kühne Vision zu materialisieren.

Obwohl Slothana nur mit einer Website, einem Bild, wenig Text und einer Solana-Adresse gestartet ist, konnte sich das Projekt im Vergleich zu anderen Meme Coins schnell weiterentwickeln. Schon am zweiten Tag hat selbst das faule Faultier bereits ein Presale Widget für die leichtere Teilnahme am Presale eingeführt. Bisher konnte Slothana täglich über 1 Mio. USD von der Krypto-Community erzielen.

Jetzt Slothana entdecken!

Die bemerkenswert hohe Nachfrage lässt sich durch mehrere Gründe erklären. Einerseits hat das Team sich den Trend der Solana Meme Coins und andererseits die besonders fairen Presales mit gleichen Preisen zunutze gemacht. Hinzu kommt der Faktor, dass im Unterschied zu anderen Meme Coins den Gerüchten nach zu urteilen das professionelle Team des Meme Coins Smog hinter Slothana steht.

Schon jetzt konnte das Projekt mehr als 7,16 Mio. USD in seinem Presale einnehmen. Die Coins können während des Vorverkaufs noch für einen Preis in Höhe von 10.000 SLOTH pro 1 SOL oder aktuell umgerechnet rund 0,019029 USD erworben werden. Aufgrund der extremen Nachfrage wird der Coin vermutlich in den nächsten Stunden oder Tagen vergriffen sein. Alle an der Slothana-Gemeinschaft Interessierten sollten sich beeilen, wenn sie nicht zu spät kommen und von Anfang an dabei sein wollen.

Jetzt in Slothana investieren!

Dogecoin20

Dogecoin wurde bereits am 6. Dezember 2013 gestartet, als die Kryptowährung und vor allem Meme Coins noch in ihren Kinderschuhen gesteckt haben. Seitdem hat sich jedoch viel getan und deshalb konnte der optimierte Dogecoin20 viel aus den vergangenen Fehlern lernen und eine bessere Alternative erschaffen. Dieses stellt den Marktführer der Meme Coins gekonnt in den Schatten und könnte für seine dominierende Marktstellung gefährlich werden.

Zuerst einmal nutzt Dogecoin20 eine außerordentlich umwelt- und klimafreundliche Proof-of-Stake-Blockchain, mit welcher im Vergleich zu Dogecoin 99,43 % des Stroms pro Transaktion eingespart werden kann. Dies macht ihn selbst angesichts des von Schweden und möglicherweise auch anderen Ländern angedachten Proof-of-Work-Verbots regulierungssicherer. Darüber hinaus hat er schnell die Herzen der an Nachhaltigkeit interessierten Investoren erobert.

Jetzt mehr über Dogecoin20 erfahren!

Insbesondere die Investoren profitieren von Dogecoin20 überdurchschnittlich. Zuerst einmal sei die niedrige Marktkapitalisierung von rund 20 Mio. USD zu erwähnen, die im Vergleich zu Dogecoin ein 4.454-faches Steigerungspotenzial bietet. Mithilfe der im Unterschied zu Dogecoin nicht inflationären sondern streng limitierten Tokenanzahl, ist er wertstabiler. Das Staking mit einer Rendite von 62 % pro Jahr fördert zudem langfristig Halten und durch die Angebotsverknappung Kursexplosionen.

Nur wenige Tage nach dem Start des Presales von Dogecoin20 konnte er bereits mehr als 10 Mio. USD erzielen. Viele Investoren haben es somit nicht rechtzeitig geschafft, um sich das Vorverkaufsangebot zu sichern. Dies steigert wiederum den Kaufdruck, da die Interessierten direkt am ersten Listungstag ihre Chance nutzen könnten, die Coins frühestmöglich zu kaufen. Dies ist der Stoff, aus dem Kursexplosionen gemacht werden.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.