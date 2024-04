JPMorgan Chase & Co. steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für das Ende März 2024, und es wird eine Steigerung der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Analysten prognostizieren für diesen weltweit bekannten Finanzkonzern ein durchaus positives Bild. Für das bevorstehende Ergebnis, das am 12. April erwartet wird, sieht die allgemeine Markterwartung ein Einkommen von 4,22 $ pro Aktie, was einem Anstieg von +2,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsatzerwartungen liegen bei 40,78 Milliarden Dollar, ein Plus von 6,3% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Veränderungen in Führungspositionen

In Hinblick auf die Zukunft hat das Unternehmen zusätzlich Neuausrichtungen vorgenommen. Im speziellen Fokus steht dabei der chinesische Markt, wo kürzlich Führungswechsel stattfanden, die die [...]

Hier weiterlesen