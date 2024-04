Comcast Corporation, ein führendes Unternehmen im Bereich Medien und Technologie, wurde für das Jahr 2024 erneut in die Top 10 der 100 besten Arbeitgeber aufgenommen und belegt nun den zehnten Platz. Diese Auszeichnung wird jährlich von Great Place To Work® und Fortune Media verliehen und basiert auf den anonymen Umfrageantworten von mehr als einer halben Million Beschäftigten aus zertifizierten US-Unternehmen. Comcast war dabei das einzige Unternehmen aus dem Bereich Medien und Telekommunikation, das es auf die begehrte Liste geschafft hat. Dies zeugt von der herausragenden Unternehmenskultur, die Innovation, Zusammenarbeit und berufliche Entwicklung fördert und dadurch zum siebten Mal in Folge Anerkennung findet. Die globalen Geschäftsfelder des Unternehmens, die von Internet- und Plattformdienstleistungen bis hin zu Unterhaltung und [...]

