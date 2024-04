Dow Inc. zieht durch eine bemerkenswerte Marktanalyse und die Anerkennung als großartiger Arbeitsplatz in der Industriebranche die Aufmerksamkeit auf sich. Experten haben kürzlich die intrinsischen Werte von Dow Inc. durch ein Discounted Cash Flow (DCF) Modell analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aktie derzeit erheblich unterbewertet sein könnte. Dies basiert auf den erwarteten zukünftigen Cashflows und einer konservativen Wachstumsrate, die sich an den 5-Jahresdurchschnitt der Renditen für 10-jährige Staatsanleihen anlehnt. Mit einer angenommenen Diskontrate von 7,6% ergibt sich ein Gesamtwert des Eigenkapitals von etwa 67 Milliarden US-Dollar, was deutlich über dem derzeitigen Aktienkurs liegt und auf ein hohes Wertsteigerungspotenzial hinweist. Das DCF-Modell dient nicht nur als eine Methode zur Einschätzung, sondern unterstützt [...]

Hier weiterlesen