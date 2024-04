Trotz eines rasanten Kursverfalls in den letzten Wochen beharrt ein Analyseteam auf einem optimistischen Ausblick für den Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices. Seit dem Spitzenwert im März dieses Jahres fiel das Unternehmen um circa 27%, verzeichnete jedoch insgesamt ein ansehnliches Plus von 12,5% seit Jahresbeginn und konnte im vierten Quartal mit Einnahmen von 6,17 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen übertreffen. Weiter stärkte es seine Position mit positiven Aussichten im Bereich KI, wo es für das Jahr 2024 GPU-Verkäufe im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar erwartet, eine deutliche Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 2 Milliarden US-Dollar. Trotz der aktuellen Abwärtsbewegung vertraut das Management auf ihre leistungsstarke KI-Chipreihe MI300, die sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr Umsatzbringer sein [...]

