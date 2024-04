DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vanadium-Redox-Flow-Batterien mit erheblichen Vorteilen - Vanadium Resources, Nordex und First Solar

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/07.04.2024/08:30) - Wenn es bei einer Dating-App zwischen zwei Personen zu passen scheint, dann spricht man von einem "Match". Wenn es so weit ist, dann kann das erste reale Treffen kommen. Leider dauert es bei manchen Menschen länger, bis ein perfektes Match gefunden wurde. Ein Szenario, welches auch auf die erneuerbaren Energien übertragen werden kann. Lange Jahre wurde nach dem idealen Speicher für Wind- und Solarenergie gesucht. Nun scheint es endlich gefunkt zu haben. Erneuerbare Energien und Vanadium-Redox-Flow-Batterien scheinen ein Match zu sein.

Die Vanadium-Batterien haben einige Vorteile gegenüber Lithium-Ionen-Batterien. Einer der größten: Sie können bis zu 20.000-mal ohne Leistungsverlust aufgeladen werden. Auch im jahrelangen Dauerbetrieb zeigen sie kaum Alterserscheinungen, wie Wissenschaftler und Ingenieure des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) herausgefunden haben. Die Leistung bleibt konstant und es besteht kaum eine Brand- oder Explosionsgefahr. Sie sind dadurch wesentlich sicherer im Betrieb als andere Energiespeicher. Auch beim Recycling sammeln die Vanadium-Redox-Flow-Batterien Pluspunkte. Ein wichtiger Aspekt rund um eine grüne Energiewende.

Um aus einem Match eine Liebesbeziehung zu machen, braucht es in diesem Fall Unternehmen, welche die Entwicklung vorantreiben und alle Voraussetzungen schaffen. In verschiedenen Bereichen.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) Nachfrage könnte um ein Vielfaches steigen

Die Vanadium-Nachfrage rund um Energiespeicher könnte in den nächsten Jahren um das zehn- oder 20-fache steigen. Das glauben einige Experten der Branche. Das Problem: Vanadium stellt schon jetzt einen kritischen Rohstoff dar. Die Produktion muss also kräftig angekurbelt werden, wenn die Grundlage für das Match geschaffen werden soll. Denn dieses ist auch mit einer stark ansteigenden Produktion der Batterien verbunden. Laut Analysten muss bis 2031 mindestens doppelt so viel Vanadium produziert werden, wie es jetzt der Fall ist.

Ein Unternehmen, welches dabei helfen will, ist Vanadium Resources. Das australische Explorationsunternehmen will im südafrikanischen Bushveld-Komplex schon bald Vanadium in Batteriequalität produzieren. Die australische Firma entwickelt mit dem Steelpoortdrift-Projekt eines der größten unerschlossenen Vanadium-Vorkommen der Welt. Schon bald will Vanadium Resources mit dem Bau der Mine beginnen. Die Finanzierung soll durch Kredite und Abnahmevereinbarungen, wie die mit dem Unternehmen Matrix Resources, gestemmt werden. Der Großaktionär erwarb für 5,91 Millionen Australische Dollar 9,99% der Aktien von Vanadium Resources. Die Wertpapiere können auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Nordex (ISIN: DE000A0D6554) - Experten sehen noch Luft oben!

Ein deutsches Unternehmen stellt einen der führenden Anbieter von Windenergieanlagen dar. Die Nordex SE führt unter dem Markennamen Nordex Onshore-Anlagen mit hohen Leistungsstandards. Die Nordex Group installierte 44 Gigawatt Windenergieleistung in mehr als 40 Märkten. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 6,5 Milliarden Euro. Die Nordex Group installierte im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 1.429 Windenergieanlagen in 24 Ländern (2022: 1.129 in 19 Ländern) mit einer Gesamtnennleistung von knapp 7,3 GW (2022: 5,2 GW).

An der Börse hat Nordex laut vielen Analysten noch Luft nach oben. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Anfang April 2024 30% über dem tatsächlichen Kurs. Kaufempfehlungen kommen unter anderem von der Goldman Sachs und Jefferies.

First Solar (ISIN: US3364331070) - großes Portfolio rund um die Solarenergie

Das US-Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen - und wird sich daher auch über das Match freuen. First Solar hat ein großes Portfolio rund um die Solarenergie aufgebaut. Dieses erstreckt sich von der Rohmaterialbeschaffung bis hin zum Recycling.

An der Börse lief es für First Solar gut. Im Mai 2023 erreichte der Kurs einen Rekordwert von 213,45 Euro pro Aktie. Einige Analysten glauben, dass noch deutlich mehr geht. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Anfang April 2024 bei rund 223 US-Dollar.

Erneuerbare Energien: Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (ISIN: FR0010524777) als passender ETF

Der ETF investiert in eine diversifizierte Auswahl von Unternehmen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und saubere Technologien tätig sind.

Top Holdings: Unter anderem Edison International (ISIN: US2810201077), Schneider Electric (ISIN: FR0000121972), Albemarle (ISIN: US0126531013), First Solar, Orsted (ISIN: DK0060094928), Enphase Energy (ISIN: US29355A1079) und Vestas (ISIN: DK0061539921)

Wird aus einem Match eine Liebesbeziehung?

Vandium-Redox-Flow-Batterien sind ideal dafür geeignet, die Energie aus der Windstrom- und Solarproduktion großer Stromnetze dezentral zu speichern. Damit aus dem Match auch eine Liebesbeziehung wird, müssen noch so manche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Eines der größten ist wohl die Produktion von Vanadium.

-----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/ redox-flow-batterie-idealer-speicher-fuer-solarstrom-windenergie-606298https://www.4investors.de/nachrichten/ dgap-meldung.php?sektion=dgap&ID=127133https://www.marketscreener.com/quote/stock/FIRST-SOLAR-INC-37008/

Dieser Artikel beinhaltet ggf. Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Des Weiteren ist es möglich, dass sich Aktien von Vanadium Resources im Besitz der Mitarbeiter von Dr. Reuter Investor Relations GmbH befinden. Aktien von Vanadium Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/ ( https://vr8.global/%E2%80%AF )

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 07, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)