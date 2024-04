Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Glarner Nachhaltigkeitspreis 2024: Projekte können eingereicht werden



08.04.2024





Glarus, 8. April 2024 - Auch im Jahr 2024 wird der Glarner Nachhaltigkeitspreis durch die Glarner Kantonalbank gestiftet und ausgerichtet. Der Preis ist nicht nur ein Zustupf für nachhaltige Projekte und Initiativen im Kanton, sondern auch eine Plattform, um nachhaltige Ideen zu zeigen und sich mit anderen Visionärinnen und Visionären auszutauschen. Projekte können ab sofort und bis am 30. Juni 2024 eingereicht werden. Der Glarner Nachhaltigkeitspreis hat zum Ziel, Bemühungen in ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit im Kanton Glarus zu fördern. Projekte und Initiativen von Glarnerinnen und Glarnern als auch Projekte, welche direkt mit dem Glarnerland verbunden sind, können eingereicht werden. Dabei ist die Wirkung in einer oder mehreren der drei Säulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft) zentral. Die nachhaltige Entwicklung der glarnerischen Wirtschaft ist eine Kernaufgabe der Glarner Kantonalbank, welcher sie mit der Ausrichtung des mit CHF 10'000 dotierten Preises zusätzlich nachkommt. «Die letzten Austragungen haben aufgezeigt, dass viel Schöpferkraft, Engagement und wirtschaftliche Power hinter nachhaltigen Projekten im Glarnerland stecken. Auch dieses Jahr sind wir gespannt auf die innovativen Projekte der Glarnerinnen und Glarner», so Sven Wiederkehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Projekte und Initiativen für ein nachhaltigeres Glarnerland

Zur Anmeldung für den Glarner Nachhaltigkeitspreis sind sowohl private als auch juristische Personen zugelassen. Neben bereits umgesetzten Vorhaben können auch Massnahmen im Projektstatus sowie wissenschaftliche Arbeiten eingereicht werden. Interessierte Initiantinnen und Initianten können ihre Bewerbungen bis am 30. Juni 2024 unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis einreichen. Alle Informationen rund um den Glarner Nachhaltigkeitspreis und zum Anmeldeverfahren sind unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis zu finden.

