Diese 3 Play-To-Earn-Coins könnten den Krypto-Gaming-Hype erneut anfachen

Während im Jahr 2021 die Krypto-Welt noch mit einem großen Interesse auf das Web3-Gaming und die Non Fungible Tokens (NFTs) schaute, ist es in den letzten Monaten eher ruhig um Play-To-Earn-Videospiele (P2E) geworden. Dies lag einerseits daran, dass viele NFTs stark an Wert verloren haben, nachdem der Bullenmarkt 2021 beendet wurde, andererseits befinden sich viele P2E-Games noch immer in der Entwicklung.

Trotzdem gab es in den letzten Wochen wieder einen merklichen Aufwind für einige Web3-Gaming-Projekte, was sich unter anderem in einem Anstieg der Token-Preise widerspiegelt. Wir werfen einen Blick auf drei vielversprechende P2E-Projekte, die den Markt erneut überzeugen könnten.

#1 - Sponge V2 ($SPONGE)

Derzeit befindet sich Sponge V2 ($SPONGEV2) noch in der Vorverkaufsphase, könnte allerdings schon bald eine Listung auf den ersten Kryptobörsen erhalten. Bereits im letzten Jahr konnte Sponge V1 ($SPONGE) die Aufmerksamkeit vieler Krypto-Anleger auf sich ziehen, denn nachdem der Meme-Coin einen unglaublichen Presale erlebte, konnte sich der Preis nach dem Release sogar verhundertfachen. Dies möchte Sponge V2 nun ebenfalls seinen frühzeitigen Investoren ermöglichen, setzt dafür jedoch auf ein eher ungewöhnliches Konzept.

So läuft aktuell der Presale vollkommen anders, als dies bei anderen P2E-Coins bekannt ist: Statt einer direkten Möglichkeit zum Kauf können Investoren einfach den ersten $SPONGE-Token nutzen, um diesen im Stake-To-Bridge-Programm anzulegen. Dieses Staking-Programm ermöglicht es, über den speziellen Algorithmus die ersten $SPONGEV2-Token zu bekommen.

Darüber hinaus befindet sich aktuell ein P2E-Videospiel in der Entwicklung, das ebenfalls den $SPONGEV2-Token nutzen wird. Das Web3-Game wird in zwei Varianten angeboten werden: Eine vollkommen kostenlose Variante kann von jedem interessierten Spieler genutzt werden, während eine zweite Version den Einsatz des $SPONGEV2-Tokens ermöglicht. So soll eine starke Community geschaffen werden, die wiederum langfristig Stabilität und Sicherheit für das Netzwerk garantieren soll.

Bereits jetzt sind fast 22 Millionen US-Dollar in $SPONGE im offiziellen Staking-Programm angelegt, was das riesige Interesse an dem Projekt zeigt. Wer also selbst frühzeitig zuschlagen und investieren möchte, der sollte unbedingt einen Blick in das Whitepaper werfen und sich über die Roadmap, die Tokenomics und ähnliche Details informieren.

#2 - Gala Games ($GALA)

Bei Gala Games handelt es sich um eine recht erfahrene Plattform, denn bereits seit 2018 ist der $GALA-Token ein Teil der Web3-Gaming-Familie. So handelt es sich hierbei um eine Gaming-Plattform, über die mittlerweile eine breite Vielzahl an unterschiedlichen Krypto-Games angeboten wird. Derzeit hat der Publisher auf seiner Webseite satte 18 Titel im Angebot, wobei die meisten davon bereits als P2E-Titel spielbar sind. Einige befinden sich noch in der Entwicklung, andere in einer Art Early Access, doch sind alle vollkommen kostenlos nutzbar.

Der $GALA-Token selbst konnte erst wieder in den letzten Wochen auf sich aufmerksam machen, nachdem zuvor das letzte Jahr eher durchwachsen war (siehe Chart unten). Die Gründe für den aktuellen Kursanstieg sind vielfältig: Einerseits kommen immer mehr Web3-Games auf der Gala Games Plattform heraus, die immer mehr Nutzer anziehen. Andererseits hat Gala Games das eigene Angebot noch weiter ausgebaut: So gibt es nun ein Ökosystem für Musiker, einen populären Hackathon, der bereits im März stattgefunden hat, sowie viele neue Partnerschaften mit Unternehmen auf der ganzen Welt.

Der Gala Games (GALA) Kurs des vergangenen Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Gala Games ist ein perfektes Beispiel dafür, dass sich moderne Krypto-Unternehmen ändern und anpassen müssen, wenn sie am Krypto-Markt überleben möchten. Denn nachdem die NFT-Szene in den letzten Jahren zusammengebrochen ist, schafft es Gala Games nun den Sprung von NFT-Spielen hin zu anderen P2E-Modellen zu machen. Gleichzeitig ist die Ausweitung des Ökosystems ein klares Zeichen an interessierte Anleger, dass das Unternehmen langfristig plant und dafür kämpfen möchte, den $GALA-Token wieder als einen wichtigen Bestandteil der Krypto-Games-Welt zu etablieren.

#3 - Illuvium ($ILV)

Auch Illuvium befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, bietet aber bereits jetzt einen Early Access für interessierte Nutzer an. Das P2E-Spiel selbst soll bereits im Q2 2024 seinen offiziellen Release erhalten, doch schon jetzt kann vorab in die Beta-Phase kostenlos hineingeschaut werden.

Bei Illuvium handelt es sich um eine moderne Battle Arena, in der Spieler entweder gegen menschliche und KI-gesteuerte Gegner antreten. Hierbei gibt es einerseits die Illuvium Arena, in der die direkten Kämpfe stattfinden, andererseits aber auch "Illuvium Overwold", was wie eine Art Open-World-Adventure funktioniert. Hier können die Spieler herumlaufen und Abenteuer erleben. Hinzu kommt außerdem "Illuvium Zero", bei dem die Spieler eine eigene Basis bauen und so Boni erhalten können.

Der Erfolg des nativen $ILV-Token steht und fällt natürlich mit der Community hinter Illuvium, doch sollte das P2E-Spiel dem Hype gerecht werden, den es über Social Media erzielt hat, dann könnte der Token schon bald merkliche Kursgewinne erzielen. Auch hier lohnt es sich, einen regelmäßigen Blick auf Updates zu werfen. Denn erste Gerüchte besagen, dass Illuvium schon bald einen Airdrop von bis zu 25 Millionen US-Dollar erhalten könnte. Dies alleine dürfte Grund genug sein, um sich mit diesem Projekt zu befassen.

