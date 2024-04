WIEN - Die Aktionäre der BAWAG Group haben heute dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zugestimmt, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 5,00 € je Aktie auszuschütten. Die Dividende wird am 15. April 2024 ausgezahlt, Ex-Dividenden-Tag ist der 10. April 2024.

Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, berichtete in der ordentlichen Hauptversammlung: "Seit dem Börsengang im Oktober 2017 haben wir eine Gesamtaktienrendite von 67%, ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9% pro Jahr und einen durchschnittlichen Return on Tangible Common Equity von 16% erzielt. Wir haben Kredite in Höhe von 47 Mrd. € an unsere Kunden vergeben, unsere Kunden unterstützt und gleichzeitig unser Geschäft ausgebaut. Im selben Zeitraum finanzierten wir 9 Akquisitionen aus eigener Kraft und haben 2,6 Mrd. € an Kapital in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet. Die Kapitalausschüttungen beliefen sich auf 1,7 Mrd. € in Form von Dividenden, was einem Betrag von 19,70 € pro Aktie entspricht, und 900 Mio. € in Form von Aktienrückkäufen, wodurch unser Grundkapital um über 21 % verringert wurde.

Heute freue ich mich mehr denn je über unsere zukünftigen Wachstumschancen. Unsere Transformation über das letzte Jahrzehnt hinweg hat das Unternehmen für ein langfristiges profitables Wachstum positioniert und uns ermöglicht, mehrere strategische Wachstumschancen zu verfolgen, wie z. B. den Erwerb der Knab Bank. Meine Kollegen und ich könnten nicht stolzer auf das BAWAG-Team sein! Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren im Namen aller Stakeholder zu arbeiten."

Alle Details zur Hauptversammlung sind auf der Website der BAWAG Group verfügbar.

Die BAWAG Group wird ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 am 29. April 2024 bekannt geben.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Unser Ziel ist es, einfache, transparente und erschwingliche Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IRverfügbar.

