Cloud-Sektor treibt SAP und Verizon voran

In den letzten Monaten hat sich die Aktie von Verizon Communications positiv entwickelt. Hintergrund ist eine verstärkte Adaption seiner 5G-Netztechnologie sowie eine verbesserte Flexibilität und Effizienz durch die Implementierung einer cloud-nativen, containerbasierten und virtualisierten Architektur. Ebenso hat sich der Aktienanteil von SAP bemerkenswert überdurchschnittlich zur Softwarebranche entwickelt. SAPs Wachstum wird hauptsächlich durch seine Cloud-Geschäfte angetrieben, dazu zählen die Lösungen Rise with SAP und Grow with SAP, welche besondere Aufmerksamkeit erfahren. Auch generative KI spielt für SAP zunehmend eine wichtige Rolle für zukünftiges Wachstum. Allerdings belasten hohe Marketingaufwendungen die Margen und intensive Konkurrenz- sowie wirtschaftliche Risiken stellen zukünftige Herausforderungen dar.

Dividendenansage

