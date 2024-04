Alphabet's Google hat in Russland einen Rechtsstreit verloren, bei dem es um eine Geldstrafe in Höhe von 4,6 Milliarden Rubel ging, die wegen des Nichtlöschens von Informationen verhängt wurde, die Russland als Falschinformationen betrachtet. Dies betrifft Inhalte zum Krieg in der Ukraine, extremistische Inhalte und die Verbreitung dessen, was Russland als LGBT-Propaganda bezeichnet. Inmitten dieses Konflikts hat Google jedoch auch neue Entwicklungen bekannt gegeben, darunter die Enthüllung einer neuen Version seiner KI-Chips für Rechenzentren sowie die Einführung einer Arm-basierten Zentraleinheit, bekannt als Axion, welche eine überlegene Leistung im Vergleich zu x86-Chips verspricht. Diese Neuerungen sollen bald Dienste wie YouTube Ads in der Google Cloud antreiben.

Neuartige AI-Modell- und Bildgenerierungstools

