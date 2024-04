Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, setzt auf einen vorausschauenden, flexiblen Investitionsprozess für ein schwankungsarmes Portfolio. Spätestens seit 2021 setzt er dabei zunehmend auf unterbewertete Value-Titel.Mischfonds ermöglichen eine breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen - und sorgen damit für eine Risikostreuung im Portfolio der Anlegerinnen und Anleger. In instabilen Marktphasen sind insbesondere flexible Produkte darauf ausgelegt, sich beständig an aktuelle Gegebenheiten anzupassen, da sie ihre Asset-Allokation frei steuern können. Ein kompetentes und vorausschauend handelndes Fondsmanagement ist dabei essenziell, um die Möglichkeiten, welche die Flexibilität mit sich bringt, auch ausschöpfen zu können.

