Zehn Prozent mehr Dividende sind nicht genug. Kritik an der Ausschüttungspolitik und dem Aufsichtsrat überschatteten die Hauptversammlung der Deutschen Telekom, bei der eigentlich nur gute Nachrichten verkündet werden sollten. Die Aktie notiert schließlich bei 22 Euro, selbst Anleger der ersten Stunde, die seit 1996 alle Höhen und vor allem Tiefen mitgemacht haben, sind damit im Plus. Seit Jahren läuft die T-Aktie besser als der Sektor in Europa. Der Konzern ist erfolgreich, der Free Cashflow sprang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...