Galenica AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

7. ordentliche Generalversammlung: Aktionäre genehmigen alle Anträge



10.04.2024 / 17:29 CET/CEST





Medienmitteilung Die siebte ordentliche Generalversammlung der Galenica AG fand am 10. April 2024 im Kursaal in Bern statt. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So genehmigten sie auch den Dividenden-Antrag von CHF 2.20 pro Aktie. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. An der siebten ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 418 Aktionäre teil, welche insgesamt 73.3% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat sowie in den Vergütungsausschuss Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Dr. Markus R. Neuhaus, Pascale Bruderer, Bertrand Jungo, Judith Meier, Prof. Dr. med. Solange Peters, Dr. Andreas Walde und Jörg Zulauf als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurde Dr. Markus R. Neuhaus als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Prof. Dr. med. Solange Peters sowie Dr. Andreas Walde als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt, wobei der Verwaltungsrat Bertrand Jungo erneut als dessen Vorsitzenden ernannt hat. Genehmigung der Jahresrechnungen 2023 und Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Die Aktionäre folgten auch bei den übrigen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: So wurden die Jahresrechnung 2023 der Galenica AG sowie der Lagebericht und die konsolidierte Jahresrechnung 2023 der Galenica Gruppe genehmigt und den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung haben die Aktionäre dem Vergütungsbericht 2023 mit 94% zugestimmt. Erstmals genehmigten die Aktionäre mit 88.7% auch den Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Artikel 964a des Schweizerischen Obligationenrechts. Die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2025 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden mit 95.6%, respektive 96.9% Ja-Stimmen angenommen. Nachhaltige und stabile Dividende Weiter stimmte die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Dividende auf Vorjahreshöhe von CHF 2.20 pro Aktie zu. Die Hälfte (CHF 1.10 pro Aktie) wird aus den Kapitaleinlagereserven ausbezahlt, die andere Hälfte aus den Gewinnreserven. Insgesamt entspricht dies einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 109.6 Mio. Galenica strebt nach einer starken und zugleich nachhaltigen Entwicklung der Dividende und plant für 2024 eine Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 wird den Aktionären ab dem 16. April 2024 ausbezahlt. Nächste Termine 23. Mai 2024: Umsatz-Update der Galenica Gruppe 6. August 2024: Halbjahresergebnisse 2024 der Galenica Gruppe 24. Oktober 2024: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte:

E-Mail: media@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: investors@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 31

