eBay hat eine bahnbrechende Funktion eingeführt, um das Mode-Shopping zu personalisieren: die Generative KI-Technologie ermöglichst jetzt "Shop the Look" in der iOS-App. Diese bietet individualisierte Empfehlungen, orientiert an der Einkaufshistorie der Nutzer, und schlägt passende Artikel und Outfit-Inspirationen vor. Besonders für Modebegeisterte, die luxuriöse und Second-Hand-Artikel wertschätzen, ist dies ein Gewinn. Dieses Feature ist nicht nur für iOS-Benutzer zugänglich, sondern wird auch auf der Homepage und den Landing-Pages der Webseite präsentiert, vorausgesetzt, Kunden haben sich innerhalb der letzten 180 Tage mindestens 10 Modeartikel angeschaut. Mit dieser KI-gestützten Innovation positioniert sich eBay stärker in einem Markt, der laut Prognosen bis 2032 auf fast eine Billion US-Dollar anwachsen soll. Zusätzlich verstärkt eBay [...]

