Caterpillar Inc., der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Bergbauausrüstung, bleibt auch im aktuellen Handelsgeschehen ein wichtiger Akteur. Die Aktie schloss zuletzt bei 371,98 $, was eine leichte Veränderung von -0,02% gegenüber der vorherigen Handelssitzung darstellt. Trotzdem konnte die Aktie im letzten Monat einen beeindruckenden Anstieg von 8,95% verzeichnen, womit sie die Gewinne im Sektor Industrieprodukte und den S&P 500 deutlich übertraf. Mit Blick auf die kommende Berichtssaison richtet sich das Interesse der Investitionsgemeinde auf die Leistungsbilanz von Caterpillar. Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im anstehenden Quartalsbericht einen Gewinn von 5,11 $ pro Aktie ausweisen wird, was einem Wachstum von 4,07% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die aktuellen Prognosen erwarten weiterhin einen Quartalsumsatz von 15,99 Milliarden $, eine Steigerung von [...]

