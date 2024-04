EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Formycon AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 und Prognose für das Geschäftsjahr 2024



12.04.2024 / 19:27 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Formycon AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 und Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Planegg-Martinsried, Deutschland, 12. April 2024 - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") erwartet auf Basis vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund gestiegener Umsatzerlöse und geringerer Investitionen in das COVID-19-Projekt FYB207 als ursprünglich antizipiert ein EBITDA von rund EUR 1,5 Mio. (prognostiziert: EUR -5 Mio. bis EUR -15 Mio.). Die Gesellschaft erwartet ferner ein Konzern-Nettoergebnis von rund EUR 75,8 Mio. (prognostiziert: EUR 50 Mio. bis EUR 60 Mio.) aufgrund nicht liquiditätswirksamer Anpassungen im Rahmen der Finanzerträge. Das Nettoumlaufvermögen inkl. Zahlungsmittel (Working Capital) wird voraussichtlich bei EUR 38,9 Mio. liegen (prognostiziert: EUR 15 Mio. bis EUR 25 Mio.). Die für 2023 erwarteten Umsatzerlöse werden sich mit EUR 77,7 Mio. voraussichtlich innerhalb der prognostizierten Spanne von EUR 75 Mio. und EUR 85 Mio. bewegen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Gesellschaft Konzernumsatzerlöse zwischen EUR 55 Mio. und EUR 65 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR -15 Mio. bis EUR -25 Mio. Das bereinige EBITDA, welches die Gesellschaft im Rahmen der zukünftigen Finanzberichterstattung als neue Kennzahl anstelle des Leistungsindikators Nettoergebnis verwenden wird, wird im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich zwischen EUR -5 Mio. und EUR -15 Mio. liegen. Das Working Capital (Nettoumlaufvermögen) für 2024 erwartet die Gesellschaft in einer Höhe zwischen EUR 10 Mio. und EUR 20 Mio. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen EBITDA und Working Capital wird auf die entsprechende Definition im Geschäftsbericht 2022 der Gesellschaft (Seite 73 im zusammengefassten Lagebericht) verwiesen, der auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich "Investoren" veröffentlicht ist. Das bereinigte (adjusted) EBITDA ist definiert als EBITDA unter Hinzurechnung des At Equity-Ergebnisses aus der unter gemeinschaftlicher Führung stehenden Bioeq AG. Die endgültigen Geschäftszahlen und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft am 25. April 2024 veröffentlichen. Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations and Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com Haftungsausschluss

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



