Walmart setzt auf technologische Innovationen und Nachhaltigkeit, um im stetig hart umkämpften E-Commerce-Markt gegen Rivalen wie Amazon zu bestehen: das Unternehmen integriert autonom betriebene Elektro-Gabelstapler in seine Vertriebszentren, um effektiver zu arbeiten. Neben der Nutzung neuer Technologien verstärkt die Handelskette ihre Bestrebungen im Bereich sauberer Energie. Durch eine partnerschaftliche Vereinbarung mit einem Energieversorger strebt Walmart für mehrere Filialstandorte in Michigan eine Deckung von 90% des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen an.

Modernisierung und Umweltbewusstsein als Erfolgsrezept

Während sich die internationale Wirtschaft vermehrt auf saubere Energie konzentriert, gewinnen Aktien von Unternehmen mit einem foot in die Zukunft von erneuerbaren Energien an Boden. Mit der angekündigten Zukunftsstrategie will Walmart vor allem ein Zeichen setzen: eine [...]

Hier weiterlesen