Alphabet Inc.'s Google beginnt, als Reaktion auf das neue Gesetzesvorhaben in Kalifornien, das eine Zahlung für verlinkte Nachrichteninhalte vorsieht, Links zu Nachrichtenseiten in Suchergebnissen für Nutzer in Kalifornien zu entfernen. Dieser Schritt soll die Auswirkungen des Gesetzes auf die Produkte des Unternehmens analysieren. Die Entfernung der Links wird als kurzfristiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...