Die Aktie von Walt Disney (DIS) konnte kürzlich von Zacks zum Kauf empfohlen werden, was eine Erhöhung auf Rang #2 im Zacks Ranking bedeutet. Diese Veränderung spiegelt eine steigende Tendenz in den Gewinnschätzungen wider, die als starker Treiber für die Aktienpreise gilt. Eine aufsteigende Entwicklung in der Ertragserwartung des Unternehmens, mithilfe von Gewinnrevisionen reflektiert, hat eine starke Korrelation zu kurzfristigen Preisbewegungen der Aktie. Disney hat es geschafft, die Erwartungen mit einer prognostizierten Erhöhung des Gewinns pro Anteilsschein von 23,9% für das Fiskaljahr, das im September 2024 endet, deutlich zu steigern. Analysten haben ihre Schätzungen stetig angehoben - in den letzten drei Monaten um 6,5%. Diese Entwicklungen signalisieren eine bemerkenswerte Verbesserung in den Grundlagen des Unternehmens, die laut [...]

