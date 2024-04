Salesforce, ein führender Anbieter von Software für Kundenbeziehungen, zeigt sich in gesprächsbasierter Übernahme eines Technologiekonzerns, die dessen wachsenden Einfluss in der Branche unterstreicht. Ein nicht namentlich genannter Insider berichtete, dass ein Deal zwischen den beiden Softwareunternehmen kurz vor der Bekanntgabe stehe, wobei der anvisierte Kaufpreis derzeit unterhalb des aktuellen Aktienkurses liege. Grund für Interesse könnte das Portfolio des Datenmanagement-Dienstleisters sein, mit einem breiten Spektrum an Cloud-Diensten und Automatisierungslösungen für über 5.000 aktive Kunden inklusive namhafter globaler Firmen. Die Aktien des akquirierten Unternehmens sind im laufenden Jahr signifikant gestiegen, was den Unternehmenswert merklich erhöht. Die mögliche Akquisition käme nach einer Phase erhöhter Aufmerksamkeit für Fusionen und Übernahmen im Technologiebereich, gekennzeichnet [...]

Hier weiterlesen