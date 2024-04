EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pyramid AG gibt neue Lock-up-Vereinbarung von Großaktionären und Management sowie Earn-out für faytech-Übernahme bekannt München, 15. April 2024 - Mehrere Großaktionäre und das Management der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) haben einen neuen Lock-up für ihre Aktien an der Gesellschaft vereinbart. Parteien der Lock-up-Vereinbarung sind die Gründer der Pyramid Computer GmbH, Frieder Hansen und Niko Hensler, über ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften, die wesentlichen Verkäufer der faytech AG, Arne Weber und Peter Trosien, sowie die weiteren Vorstände und Aufsichtsräte der Pyramid AG. Inklusive neu auszugebender Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung zur Begleichung des Earn-out aus der faytech-Übernahme halten die genannten Personen derzeit ca. 11,04 Mio. Aktien der Pyramid AG, wovon 8,84 Mio. Aktien der neuen Lock-up-Vereinbarung unterliegen. Die Lock-up-Verpflichtung hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2025. Bei Unterzeichnung des Kaufvertrags im Dezember 2021 wurde für die Verkäufer der faytech-Aktien ein Earn-out in Höhe von maximal ca. 2,36 Mio. Pyramid-Aktien vereinbart, der sich nach den faytech-Geschäftszahlen für 2022 sowie den Geschäftszahlen des Pyramid-Konzerns inklusive faytech für 2023 richtet. Auf Basis der vorliegenden Geschäftszahlen wurde der Earn-out nun fixiert. Dieser beläuft sich nach Verrechnung mit Ansprüchen aus dem Kaufvertrag auf insgesamt 922.004 Pyramid-Aktien, die im Wege einer Sachkapitalerhöhung entsprechend neu geschaffen werden. Durch die Ausgabe der neuen Aktien wird sich das Grundkapital der Pyramid AG nach Eintragung in das Handelsregister von EUR 22.146.171,00 auf EUR 23.068.175,00 erhöhen und wird dann in 23.068.175 Aktien eingeteilt sein. Eine weitere Verwässerung aufgrund der faytech-Übernahme findet nicht statt. Die Lock-up-Vereinbarung umfasst damit ca. 38,3 % des neuen Grundkapitals von EUR 23.068.175,00. Kontakt Pyramid AG:

