Equasens: Die unentdeckte Qualität aus dem europäischen Gesundheitssektor In einer Zeit, in der die Gesundheits- und Technologiesektoren als die Top-Performer der letzten zwei Jahrzehnte gelten, gibt es ein Unternehmen in Europa, das beide Trends vereint: Equacens. Dieser Healthcare-IT-Anbieter bedient hauptsächlich Apotheken, hat sich jedoch auch auf andere Bereiche wie Pflegeheime, ambulante Einrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäuser ausgeweitet. Solide und defensiv: Equacens' Marktposition Equasens bietet seit vielen Jahren Softwarelösungen für verschiedene Bereiche im Gesundheitswesen an. Dies macht das Unternehmen zu einem defensiven Akteur auf dem Markt, da Kunden, die sich einmal für ihre Lösungen entschieden haben, selten wechseln. Darüber hinaus hat Equacens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...