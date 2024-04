EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Leifheit Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2024 in Frankfurt/Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



17.04.2024 / 15:07 CET/CEST

Leifheit Aktiengesellschaft Nassau/Lahn ISIN DE0006464506 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 Berichtigung der am 15. April 2024 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

der Leifheit Aktiengesellschaft am 29. Mai 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 15. April 2024 hat der Vorstand die Aktionäre der Leifheit Aktiengesellschaft für Mittwoch, den 29. Mai 2024, um 11:00 Uhr (MESZ) zur ordentlichen Hauptversammlung der Leifheit Aktiengesellschaft eingeladen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass es unter Punkt III. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG an verschiedenen Stellen zu einer falschen Darstellung der Kontaktadressen gekommen ist.

Die korrekte Darstellung unter Punkt III.2 lautet: Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft bis Mittwoch, 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse eingehen: Leifheit AG c/o Computershare Operations Center 80249 München oder per E-Mail an anmeldestelle@computershare.de



Die korrekte Darstellung unter Punkt III.3.a) lautet: Dafür stehen die folgenden Adressen zur Verfügung: Leifheit AG c/o Computershare Operations Center 80249 München oder per E-Mail an anmeldestelle@computershare.de oder im HV Portal unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/



Die korrekte Darstellung unter Punkt III.7 lautet: Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, soweit diese Gegenstand der Tagesordnung sind, sind vor der Hauptversammlung ausschließlich zu richten an: Leifheit AG Leifheitstraße 1, 56377 Nassau oder per E-Mail an gegenantraege@computershare.de



Im Übrigen bleibt die am 15. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Nassau/Lahn, im April 2024 Leifheit Aktiengesellschaft Der Vorstand



