Coca-Cola zeigt ein robustes Wachstum in Q1, unterstützt durch eine robuste Performance und strategische digitale Investitionen. Trotz der Herausforderungen durch steigende Betriebskosten und Materialpreise übertrifft das Unternehmen im Bereich der Soft Drinks die Erwartungen und legt einen optimistischen Ausblick für 2024 vor. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10% gestiegen, und 82,5% der Firmen, die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, konnten die EPS-Prognosen übertreffen. Die Aktien von Coca-Cola haben in den letzten sechs Monaten besser als die Industrie abgeschnitten (+9,5% vs. +8,2%). Durch Neuerungen und die beschleunigte Digitalisierung konnte ein höherer Preis-Mix und eine Steigerung des Konzentratabsatzes erreicht werden, was die Ergebnisse vorantrieb.

